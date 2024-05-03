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中國信託證券主辦阜爾運通5月3日掛牌上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中國信託綜合證券積積極協助台灣企業加入資本市場，輔導阜爾運通（6914）3日以承銷價132元掛牌上櫃，盤中最高價來到202元，漲幅達53%。

阜爾運通2001年成立，初期主要銷售停車場管理系統設備，而後進入停車管理市場；該公司主要分為系統設備事業「PSS」、停車管理事業「城市車旅CITY PARKING」兩大事業體，截至今（2024）年2月，「城市車旅CITY PARKING」停車場數為1,072座，管理逾12萬格車位，為目前全臺最大停車場管理業者，去（2023）年該項業務營收占比逾九成，為營運主要成長動能。

根據交通部統計，去年全臺小型車登記總數為7,335,792輛、小型車停車位總數僅6,112,995格，各縣市政府持續提高預算委外經營停車場與智能路邊收費，阜爾運通是全臺唯一供應智能路邊收費設備之停車管理設備商，同時持續藉由旗下停車場發展異業結盟，包括與和運租車合作，提供iRent車位，並預計導入充電樁，整合停車費與電費，吸引電動車車主使用，提高停車場附加價值。

中國信託證券扶持優質企業加入台灣資本市場不遺餘力，今年除成功輔導新藥公司昱展新藥生技（6785）於1月掛牌上櫃，亦成功輔導展示架與智能電動床機構件大廠裕慶金屬股份有限公司（裕慶-KY）通過上市董事會，預計於第2季掛牌。更獲臺灣證券交易所頒發「證券承銷商－攜手同行獎」，中信證券將持續發掘優質企業，協助公司發揮成長潛力、擴展營運規模，帶領具特色及成長性企業加入台灣資本市場，一同創造台灣產業榮景。

中國信託 停車場 資本市場

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