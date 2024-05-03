金控股息全出爐！ 這檔現金殖利率最高

金融股股利配發終於全部揭曉，公布股利的金控股當中，以中信金（2891）的現金殖利率最高5.1%，其次為華南金4.9%，第三名為國票金4.8%；股票股利以富邦金0.5元最高，台新金0.4元次之。總股利（現金加股票）最多的是富邦金，總股利配發率以國票金奪冠，達168%。

中信金每股配發1.8元現金股利，股利配發率約63.83％，以今日收盤價34.75元計算，現金殖利率達5.1%。中信金2023年稅後純益為560.81億元，EPS達2.82元。

華南金每股配發股利1.3元，現金股息每股1.2元，股票股利0.1元，股利配發率82%。以今日收盤價24.25元計算，現金殖利率達4.9%。去年全年稅後純益216.1億元，EPS 1.58元。

國票金每股配發0.976元股利，現金股利每股0.73元，股票股利每股0.246元，總配息率達168%。以今日收盤價15.1元計算，現金殖利率4.8％。2023年稅後純益20億27萬元，EPS 0.58元，較前一年成長55%。

玉山金每股配發1.4元股利，現金股利1.2元，股票股利0.2元，以今日收盤價27.6元計，現金殖利率為4.3％。以EPS 1.41元計算，總分配率衝高至99％。

國泰金現金股利每股2元，現金股利發放率為61.7%。以今日收盤價50.2元計算，現金殖利率約4%。2023年稅後純益515億元，年增36%，EPS 為3.24元。

兆豐金每股配發1.8元股利，創下歷史新高，其中現金股息每股1.5元，股票股利每股0.3元，股利配發率約76%，以今日收盤價40.05元估算，現金殖利率約3.75%。2023年大賺332.3億元創歷史新高，年成長高達81%，EPS為2.37元。

元大金每股配發1.3元股利，現金股息每股1.1元，股票股利0.2元，以今日收盤價30.55元計算，現金殖利率為3.6%，股利配發率回升到62%。去年全年稅後純益265.6億元，年增23.8%，EPS 2.09元。

開發金每股配發現金股息0.5元，股利配發率約44%，以今天收盤價13.65元計算，現金殖利率約3.6%。2023年全年稅後純益為新台幣189.4億元，年成長率達16%，EPS為1.13元。

富邦金每股配發股利3元，現金股利2.5元、股票股利0.5元，總股利配發率62.5%。以今日收盤價69元計算，現金殖利率約3.6%。去年稅後純益660.17億元，EPS 4.8元。

永豐金每股配發1元股利，現金股利0.75元、股票股利0.25元，盈餘配發率61.72%。以今日收盤價22.05元計算，現金殖利率3.4%。永豐金2023年稅後盈餘197.64億元，EPS 1.62元。

台新金每股配發近1元，其中現金股息每股0.5999999元，股票股利0.4元。台新金去年營運成果稅後純益146億元，EPS 1.01元。以今天台新金收盤價18.35元計算，現金殖利率3.3%。

第一金每股配發1.15元股利，其中現金配0.85元，較去年增加0.05元、股票配0.3元持平，盈餘分配率近70%。以第一金昨收盤價27.4元估算，現金殖利率3%。2023年稅後純益224.61億元，EPS為1.65元。

合庫金每股配發1元股利，現金股利每股0.65元，股票股利每股0.35元，總配發率達85%。以今日收盤價26.4元計，現金殖利率約2.5％。2023年合併稅後純益178.78億元，較2022年減少14.12%，EPS 1.17元。

新光金沒有股利。2023年全年稅後虧損73.2億元、每股淨損0.48元。