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外資買超台股逾百億 買超榜首竟是它

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股3日開高走低，盤中最高一度拉升至20521.49點，終場收在20330.32點，上漲107.88點，漲幅0.53%，成交量4049.84億元，三大法人買超174.18億元。外資買超168.62億元，其中外資買超長榮航（2618）最多，總計買超34,036張，為連續第三日買超。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超168.62億元，投信買超19.61億元，自營商賣超（合計）14.05億元，其中自營商（自行買賣）買超6.79億元，自營商（避險）賣超20.84億元。

據統計，外資今日買超前十名的個股，依序是長榮航、鴻海、聯電、台新金、復華台灣科技優息、台積電、中石化、國票金、台達電、國建。

長榮航今日早盤以37.25元開出，盤中一度拉升至38.45元，後續漲幅稍有收斂，終場收在37.7元，上漲0.7元，漲幅1.89%，成交量272,972張。外資買超長榮航34,036張，連續第三天買超，累計買超張數達72,703張。

鴻海今日開高走低，早盤以157.5元開出，盤中一度拉升至159元，午盤過後賣壓增重，終場收在最低156元，上漲2元，漲幅1.29%，力守5日均線，成交量67,080張。外資買超鴻海22,639張，投信則是轉賣為買，買超516張。

聯電今日表現強勢，跳空以51.1元開出，終場收在51.4元，上漲1.1元，漲幅2.18%，收復所有均線，成交量58,480張。三大法人同步買超聯電，外資買超17,731張，投信買超14,220張，自營商買超507張，共計買超32,459張。

據統計，外資今日賣超前十名的個股，依序是緯創、華邦電、達運、亞力、中信上游半導體、力積電、國泰永續高股息、長榮、晟銘電、上曜。

外資 長榮航

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