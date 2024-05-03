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台股站上2萬點 謝金河：躺地上30幾年老股出現井噴行情

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文以「改變台灣的力量」為題，他說，「資金回流，改變台灣的力量逐漸加大，過去台股上萬點，很容易崩盤大跌，現在站在兩萬點，表現平穩」，「很多躺在地上30幾年的陳年老股出現井噴般的行情，尤其是營建股，像國泰建設突然大漲，這是大家都沒有想到的事！」。

謝金河在臉書上發文表示，4，5月之交，上市上櫃公司開始公布季報，台灣也公布首季出口，外銷接單的數字，這兩天跑出來的是經濟成長率，2024年首季經濟成長率6.51%，是2021年第2季以來的10季最高，這個數字很漂亮，除了AI帶動的資通訊產業奔馳，還有一個很重要的原因，那就是去年同期的基期太低。

謝金河說，去年第1季台灣經濟成長率是負3.49%，連續兩季負增長，但他認為，對比2022第4季，2023年第1季的負成長，在低基期下，接下來的數字一定會比預期好，於是去年第4季是4.93%，到今年首季6.51%，連續5季出現一季比一季高的景象。

謝金河強調，這個改變台灣的最大力量是台商回台投資！資金回流，改變台灣的力量逐漸加大，過去台股上萬點，很容易崩盤大跌，現在站在兩萬點，表現平穩，很多躺在地上30幾年的陳年老股出現井噴般的行情，尤其是營建股，像國泰建設突然大漲，這是大家都沒有想到的事！

經濟成長率 謝金河

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