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權值股撐盤！台股漲107點收20,330點 本周勁揚209點站上月線

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股3日終場指數收盤上漲107.88點，收盤指數20,330.32點，成交量4,049.84億元。台積電（2330）收盤上漲8元，收盤價780元。台股指數本周上漲209.8點，站回月線。

今日由台積電、鴻海（2317）、台達電（2308）、聯電（2303）等權值股撐盤之下，多頭集中火力在營建股，國建（2501）為首帶動下，華友聯（1436）、名軒（1442）、大將（1453）、寶徠（1805）、國揚（2505）、太子（2511）、冠德（2520）、宏璟（2527）、皇普（2528）、華建（2530）、宏普（2536）、基泰（2538）、皇昌（2543）、皇翔（2545）、根基（2546）、華固（2548）、昇陽（3266）、遠雄（5522）、隆大（5519）、鄉林（5531）及達麗（6177）等股多檔呈現強勢。

成交金額大且上漲者有：長榮航、華城、中信金、擎亞、訊芯-KY、聯詠、力積電、一詮、華新科、祥碩及大立光等股。

第一金投顧表示，短期內貨幣政策轉向的不確定性解除，但也代表降息似乎遙遙無期，市場短線須消化此利空；預計盤面將持續震盪至5月底NVDA法說，待NVDA表態，電子股多頭氣氛才有機會重啟。短期資金將持續流向傳產類股，然須留意乖離過大盤面震盪拉回。

台積電 台股指數

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