重電賣壓出籠 亞力盤中一度摜跌停 士電、中興電走跌

台股3日一度大漲近300點，盤中漲勢縮小，重電股亞力（1514）今天結束處置，但盤中最高觸及151元後，股價急殺至跌停板135元，而後跌停打開於附近震盪。其餘重電股除了華城（1519）盤中維持小漲，中興電（1513）、士電（1503）、大同（2371）、東元（1504）也都走跌，中興電、士電、大同跌幅1~2%，東元小跌。

電機機械類股今成交比重也來到10%，只比電子零組件少1個百分點，不過卻不見股價拉升，反而多數重電股皆下挫，亞力盤中跌幅最重，一度重挫至跌停板，其次為大同，盤中跌幅超過2%，僅華城股價上漲逾1%。

亞力在4/15創下184元歷史新高後，隔天進入處置，但處置後到今處置結束，波段跌幅已達25%。觀察士電、中興電的價量，也出現緩跌和成交量縮小，重電熱潮逐漸散去。

台電先前公告總計將投資5,645億元，以十年時間分階段完成的「電網韌性建設計畫」，包括配電、輸電、綠電儲能、併網與新增變壓站等工程，另外美國基礎建設計畫將汰換老舊線路及電網，帶動台廠變壓器、配電盤、開關、儲能電池等設備接獲轉單，供應鏈能見度普遍達2至5年，有利重電產業長期發展。

不過法人指出，重電股的本益比高，股價漲高下，要先等基本面上來，短線先觀察，後續則要檢視實際的受惠程度，觀察後續的業績表現。