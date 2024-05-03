蘋果財報優預期 祭史上最大規模庫存股 激勵蘋概股上漲

蘋果公布第二財季的業績超出華爾街預期，且執行長庫克預期，隨著人工智慧 (AI) 相關功能推出，本季營收有望重返成長，蘋果並宣布1100億美元、史上最大庫藏股計畫。相關消息激勵3日蘋果概念股表現除了台積電（2330）開高漲逾1.5%，蘋概PCB族群表現也搶眼，欣興（3037）與臻鼎（4958）皆漲逾1%，台郡（6269）、華通（2313）早盤股價也同步上漲。

蘋果股價繼周四收漲2.20%後，盤後一度強漲逾7%，蘋果股價回神激勵今日台股相關概念股走勢。

蘋果公司在美國時間2日公布了截至2024年3月30日的2024財第二季度的財務業績。 該公司公布季度收入為908億美元，年減4%，每股稅後純益（EPS）為1.53美元。蘋果提到，服務收入創下歷史新紀錄，EPS創下了歷年同期新高。

蘋果執行長庫克說，蘋果3月份季度的收入為908億美元，包括服務業創下歷史新高的記錄。本季度，我們很高興推出Apple Vision Pro，並向世界展示空間計算釋放的潛力。

庫克提到，期待著下週令人興奮的產品公告和下個月令人難以置信的全球開發人員大會。 一如既往，蘋果專注於為客戶提供最好的產品和服務，同時不辜及驅動核心價值觀。

蘋果首席財務官Luca Maestri說，由於客戶滿意度和忠誠度非常高，蘋果裝置的活躍安裝基礎在所有產品和所有地理區分市場中都創下了歷史新高，蘋果的業務表現推動了3月份季度的EPS新紀錄。

Luca Maestri說，鑑於我們對蘋果未來的信心以及我們股票的價值，董事會已授權額外撥款1100億美元用於股票回購。 蘋果並連續第十二年提高季度股息。

蘋果董事會宣布公司普通股每股0.25美元的現金股息，較先前拉高4%。 股息將於2024年5月16日支付給截至2024年5月13日持有股票的股東。 蘋果董事會還授權了一項額外計劃，以回購高達1100億美元的公司普通股。