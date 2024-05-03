美股收高激勵！台股早盤漲近300點站上20,500點 台積電漲16元開788元

台股3日開盤指數為20,381.98點，上漲159.54點。台積電（2330）開盤價為788元，上漲16元。台股早盤一度漲279點至20,501點。

群益投顧表示，台股相對美股基期偏高+美大型股本益比高檔風險仍在，此前弱勢的電子股以短線相對強勢輪動視。電子類股基期輪動契機雖有機會增溫，但台股已一定程度反應美科技大廠財報公布期可能走勢，將一定程度續壓低市場對電子族群作價意願。短線建議以個別題材股為主軸，擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

1.綠能、減碳概念─環境部5月將密集與產業座談，協助企業如何計算碳減量目標及方式。台南國際綠色產業展5月30日登場。主題包括綠能發電、電動車與電池、零碳及減塑等。

2. OLED相關─蘋果將推出新iPad Pro、搭載的面板從MiniLED升級到AMOLED顯示器的傳聞已流傳近兩年，OLED題材關注度提升，三星OLED代理商擎亞（8096）、觸控面板廠GIS-KY（6456）等，市場題材受惠。

周四（2日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,225.66點，上漲322.37點、漲幅0.85%，S&P500指數上漲0.91%，那斯達克指數上漲1.51%，費半指數上漲2.17%。台積電ADR上漲0.96%，收在136.23美元，較台北交易溢價14.73%。

周四公布的數據顯示，初次請領失業金的人數保持低檔、計畫裁員減少、上季勞動成本急升以及生產力成長大幅放緩，所有這些都讓人更關注周五將發布的4月就業報告。

高通公布上季度銷售和利潤均高於分析師預期，高通大漲近10%領漲科技股強彈；蘋果財報優於預期+盤後宣布史上最大規模庫藏股，蘋果繼周四收漲2.2%後，盤後一度強漲逾7%。

三大法人周四集中市場合計賣超151.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超181億元，投信買超53.1億元，自營商（自行買賣）買超13.6億元，自營商（避險）賣超37.5億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局1.11億元偏空部位，自營商則布局0.84億元偏空部位。兩主力偏多部位再度減碼，外資淨偏多部位清零，後留意自營商部位若轉空，將不利台指表現。選擇權未平倉部分，5月W2週選賣權最大未平倉下降100點至19,000點，買權最大未平倉仍為21,000點，最大OI區間下移中性偏空。

期貨方面，外資夜盤加碼1,708口空單，日盤則大幅加碼3,625口空單，未平倉淨空單增至-16,030口；十大特定法人加碼2,585口空單至-7,132口。外資周四日盤大幅加碼做空，淨空單續增，偏空看待。十大特法加碼空單，偏空看待。

外資未續買現貨，期貨加碼做空，選擇權主力減碼偏多部位，整體籌碼偏空。盤中五日線給予支撐，短多格局得以延續，但尾盤收在月線，需再觀察今日收盤才能判斷是否站穩，技術面上短線中性看待。