降息時點難測 法人：不妨布局平衡型、複合債

聯準會4月30日至5月1日會議如期維持聯邦基金利率目標區間於5.25%~5.5%不變，連六次會議按兵不動。富蘭克林證券投顧表示，面臨通膨朝2%目標邁進最後一哩路仍然顛簸的投資環境，消息面仍將牽動投資人敏感神經，與其費心揣測聯準會何時降息，不妨透過美國平衡型及精選收益複合債券型基金，網羅多元收益機會並防禦股市波動。

富蘭克林固定收益團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國經濟強韌、通膨不易快速降至2%，預期未來就算降息也將是短而淺的循環，10年期公債殖利率約處4.25%~4.75%區間，目前接近公平價值，團隊已由過去減碼存續期間到中立，再到近期的稍微增持，目前採取中天期持債、打造高品質債投組和分散的策略，可同時爭取收益機會並防禦利率或債信風險的不確定性。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，並不擔憂在美國經濟強韌的背景下，聯準會放緩降息的步伐，因為政策就是在平衡總體經濟環境的發展，持續看好債市的高殖利率收益與利率到頂後的潛在總報酬機會，此外，股市中仍有廣泛族群被忽略，預期接下來投資機會將在於個股而非大盤，基金將持續尋找增加股權配置的機會，朝股債更均衡的配置方向發展。

富蘭克林證券投顧指出，儘管聯準會因抗通膨缺乏更多進展而必須對降息保持耐心，但也透過縮減每月量化緊縮規模以降低高利率環境對經濟和金融市場的衝擊，整體政策立場鷹中帶鴿。面臨通膨朝2%目標邁進最後一哩路仍然顛簸的投資環境，消息面仍將牽動投資人敏感神經，與其費心揣測聯準會何時降息，不妨透過美國平衡型及精選收益複合債券型基金，網羅多元收益機會並防禦股市波動。

另一方面，富蘭克林證券投顧表示，近期AI科技股在財報公布後遭逢調節賣壓，主要反映市場先前過度樂觀預期的校正回歸，並未改變AI長線多頭趨勢，反觀有些價值及防禦型股票在市場預期偏低下反而交出亮麗表現，健康的類股和風格輪動有助股市多頭行情走得更長更遠，建議投資人採取多元布局策略，網羅雙技創新、亞洲雙強及淨零轉型長線商機。