就市論勢／營建、綠能、生技 看好

盤勢分析

美國第1季GDP季增年率1.6%，低於市場預期的2.5%，核心PCE年增率2.8%，高於預期的2.6%。較低的經濟成長與較高的通膨，讓聯準會今後的利率決策更難判斷，為股市帶來不確定性。

目前已公布第1季財報的S&P 500成分股，約有八成企業優於預期，高於歷史平均值，美股基本面穩健。雲端服務大廠資本支出增加，科技巨頭包括谷歌及微軟等也上調第2季展望，顯示AI需求強勁，台股後市看好。

今年台北國際電腦展包括超微及英特爾等科技巨頭執行長將來台發表演說，對AI發展可望有更明確指引。

投資建議

短線因為美台財報周仍在進行中，市場關注相關財報及財測能否支撐股價，預計台股高檔震盪。但以基本面來說，AI已開始實質性幫助企業營運並帶來營收，企業對AI投資的軍備競賽仍在進行，將帶動AI供應鏈獲利持續成長，回檔即是好布局時機。其他如彩色電子書相關、營建、綠能及生技等，也是看好標的。