外資賣面板雙虎 同步賣超台積電8856張…法人：台股短線震盪盤整

台積電引領AI概念股下挫，台股今天量縮價跌收20222點，下跌174點失守月線，外資賣超台股新台幣180.8億元，群創、聯電、友達成為主要調節標的，外資今天同步賣超台積電8856張，終結連3買。

法人表示，內資和投信ETF續撐台股，關注3日凌晨蘋果（Apple）財報，預期台股短線緩步盤整震盪，2萬大關有撐。

台積電今天領跌，人工智慧（AI）概念股下挫，重電族群拉回，加權指數今天量縮價跌，終場下跌174.16點，收20222.44點，失守月線20245點，成交值新台幣3888.59億元，加計盤後3944.08億元。

三大法人合計賣超150.41億元，其中自營商賣超23.81億元，投信買超54.2億元，外資及陸資賣超180.8億元。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，長榮航、華南金、華航分別排名買超前3名，外資各買超3.68萬張、1.96萬張、1.82萬張，外資也買超工信、台企銀、緯創、潤泰新各超過萬張。

相較之下，外資今天大賣群創7.24萬張排名第1，賣超聯電2.37萬張排名第2，也賣超友達、中信金、陽明、新光金、大亞、長榮等各超過萬張；外資今天賣超台積電8856張，終結連3買。

兆豐投顧研究部副總經理黃國偉接受記者電訪分析，美國聯邦準備理事會（Fed）言論偏鷹，主要是對高通膨仍有疑慮，降息步調恐延至9月，觀察短線美股動向，台灣時間3日凌晨蘋果（Apple）財報將是關注焦點，預期台股短線緩步盤整震盪，2萬大關有撐。

觀察法人布局動向，黃國偉分析，未見外資積極布局台股跡象，內資和投信ETF續撐盤，觀察後續ETF布局力道。

至於「窄基指數」變數，黃國偉認為僅侷限美系投資人，列入窄基指數對台股現貨市場沒影響，對台指期影響有限。