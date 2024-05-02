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華擎財報／第1季稅後純益3.08億元、年增146% 下半年業績看俏

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

板卡廠華擎（3515）2日公布2024年第1季稅後純益3.08億元，年增146%，季減5.8%；第1季每股稅後純益（EPS）為2.53元，去年同期EPS為1.03元，去年第4季EPS為2.68元。法人預期，下半年人工智慧（AI伺服器大量出貨，可望推升該公司業績明顯增長。

華擎今天董事會也通過在4,400萬美元（約新台幣14.33億元）以內購置美國不動產，外界認為，此舉將擴大該公司在北美人工智慧（AI）伺服器的布局。

華擎2024年第1季營收49.5億元，季減12%，年增13%，主要是受到板卡需求較弱，加上部分伺服器由3月遞延到4月出貨，法人預估，第2季仍處於傳統主機板淡季，預估營收將季減5%。

不過，在AI伺服器方面，法人表示，超微（AMD）的MI300晶片已經在第1季出貨，華擎正在與現有客戶討論規格及生產，由於AI伺服器設計與開發需要兩到三季，預估華擎的AI伺服器將在第2季末到第3季量產，屆時可望帶動業績明顯增長。

AI 伺服器

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