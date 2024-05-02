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「小0050」配息出爐！00850第2季預估配0.54元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國內唯一「季配+永續+市值型」台股ETF元大臺灣ESG永續（00850）2024年第2季預估配息公告出爐。圖／聯合報系資料照片
國內唯一「季配+永續+市值型」台股ETF元大臺灣ESG永續（00850）2024年第2季預估配息公告出爐。圖／聯合報系資料照片

國內唯一「季配+永續+市值型」台股ETF元大臺灣ESG永續（00850）2024年第2季預估配息公告出爐，預估配息0.54元，將在5月15日公告確定配息金額，5月17日除息，想參與配息的投資人，最晚在5月16日前買進並持有，配息發放日則在6月14日。

00850為國內唯一「季配+永續+市值型」台股ETF，目前主要成分股與0050高度相似，不過成分股審核有單一個股權重上限30%上限，且最新成分股檔數為84檔，能提供更為分散風險的投資選擇。至4月30日收盤，最新股價只有0050約四分之一，買進門檻相對更低，因此有「小0050」之稱。

元大投信官網揭露淨值組成，至4月30日00850最新淨值40.03元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金高達18.05元，反映「價差為主、股息為輔」的報酬成果；自2019年成立以來至2024年4月底，00850平均年化報酬率20.6%。

元大投信建議，基於市值型ETF較具成長空間，對距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，或是為孩子建立長期投資規劃的父母，可在高股息ETF之外，同步考量具資本利得潛力的市值型ETF。

元大投信提醒，投資人參與配息時，除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後標的指數，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

元大臺灣ESG永續ETF(00850)成立以來各年度績效(元大投信/提供)
元大臺灣ESG永續ETF(00850)成立以來各年度績效(元大投信/提供)

ETF 元大投信 配息

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