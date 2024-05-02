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00731超威！季配3.38元 單季配息率4.5%、年化高達18%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
規模僅10.5億元的復華富時高息低波（00731）2024年5月配息金額公布。台股示意圖。圖／聯合報系資料照
規模僅10.5億元的復華富時高息低波（00731）2024年5月配息金額公布。台股示意圖。圖／聯合報系資料照

規模僅10.5億元的復華富時高息低波（00731）2024年5月配息金額公布。根據復華投信官網收益分配期前公告，00731每受益權單位預估配發3.38元，創新高！以5月2日收盤價74.90元計算，單季配息率約4.5%，年化配息率高達18.0%。投信法人表示，這檔因為成立時間較久，資本利得倉庫有許多彈藥，才能配出這麼威的金額。

復華投信官網配息公告顯示，復華富時高息低波ETF5月除息日訂於5月21日，投資人若想參與該次配息，最晚須5月20日前持有或買進，並於6月17日領息。至於每受益權單位實際配發金額及組成項目與占比資訊，將於5月15日公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及復華投信網站。

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