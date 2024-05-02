長聖營收／4月年增15.3% 前四月年增三成、創歷史新高

長聖（6712）2日公告4月合併營收5603.2萬元，年增15.26%，創歷史同期新高；長聖總計今年前四月合併營收達2.19億元，年增率32.6%，創歷史新高。

長聖董事長劉珠淇表示，今年的細胞受託開發製造（CDMO）業務蓬勃發展，訂單能見度已達第4季度，合作醫院數量與合作細胞治療項目亦不斷擴大，並持續優化細胞產品並對公司2024年的營運表現感到樂觀，有望再創新高。

另外，長聖旗下免疫異體CAR001（HLA-G-CAR-BiTE）細胞治療予大腸直腸癌、乳癌、肺癌與惡性腦癌，繼獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准，啟動晚期復發和難治性實體腫瘤臨床一／二期a臨床試驗之外，日前再傳捷報成功，獲得日本與台灣發明專利的國際肯定，此專利歷經兩年多審核與答辯，近日正式收到日本專利局與台灣經濟部智慧財產局專利核准通知，專利保護期至2042年，這一重要進展不僅突顯了CAR001技術的創新性和獨特性，也為長聖在全球市場上的競爭地位提供了奠定了堅實基礎。

劉珠淇表示，CAR001技術的專利認證是研究團隊不懈努力的結果，公司也正在積極與國際藥廠進行CAR001技術的授權洽談，以加速其在全球市場的推廣和應用。