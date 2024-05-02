快訊

獨／竹市教育處長請辭！ 他親曝「身心俱疲」原因 將轉任市政顧問

最強集團股囊括「五燈」獎！5公司齊攻漲停板 董事長都是同一人

刑事局警政監遭搜索！疑勾結博弈集團涉洩密 全案朝貪瀆偵辦

提醒第1季財報公告申報期限 證交所：金融控股外上市公司為5月15日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所表示，2024年第1季財務報告公告申報期限，金融控股公司以外的上市公司是5月15日，金融控股公司為5月30日。圖／聯合報系資料照片
臺灣證券交易所表示，2024年第1季財務報告公告申報期限，金融控股公司以外的上市公司是5月15日，金融控股公司為5月30日。圖／聯合報系資料照片

臺灣證券交易所表示，截至目前為止本國及第一上市公司(含創新板公司)分別為926家及80家，共計1,006家，2024年第1季財務報告公告申報期限：金融控股公司以外的上市公司（共992家）為2024年5月15日（星期三），金融控股公司（共14家）為2024年5月30日（星期四）。為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。

臺灣證券交易所提醒上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司的完整資訊。上傳至公開資訊觀測站的電子書，其會計師核閱報告及四大表核章等部分，應上傳已掃瞄相關人員簽章的文件，俾與實體財務報告一致。

臺灣證券交易所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。這些財務報告資訊，屆時投資人可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。

上市公司 創新板 財報

延伸閱讀

上市公司永續揭露實作研習及實務宣導會5月2日起跑

法拉利296 GTB國道自撞 32歲駕駛是彰化豪門第三代

券商資安會議 教戰策略

公司治理 86家列前段班

相關新聞

台股摜破月線跌174點收20,222點 台積電跌18元收772元 櫃買指數走強

台股在五月份第一個交易日，大型權值股壓盤。今（2）日摜破23,000點大關，也跌破月線（20,244.98點），收盤指數...

超微、美超微齊跌 台積電下探775元拖累大盤重挫逾百點

台股5月開盤首日，受美股科技股下跌影響，尤其是超微（AMD）及美超微（Super Micro）同步大跌，拖累2日台股AI...

提醒第1季財報公告申報期限 證交所：金融控股外上市公司為5月15日

臺灣證券交易所表示，截至目前為止本國及第一上市公司(含創新板公司)分別為926家及80家，共計1,006家，2024年第...

最強集團股囊括「五燈」獎！5公司齊攻漲停板 董事長都是同一人

五月開市第一天，營建股仍持續走強，上市營建指數今一度來到625.25點，終場收在617.21點，漲幅3.16%，上櫃營建...

台股下跌174點 三大法人賣超150億元

台股2日開低走低，早盤以20360.67點開出，終場收在最低20222.44點，下跌174.16點，跌幅0.85%，成交...

台股收盤重挫174.16點 光台積電等5檔就跌掉168點

台股5月開盤首日收在20,222.44點，下跌174.16點，跌幅0.85%；台積電（2330）最後一盤賣單達6,056...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。