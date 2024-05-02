提醒第1季財報公告申報期限 證交所：金融控股外上市公司為5月15日

臺灣證券交易所表示，截至目前為止本國及第一上市公司(含創新板公司)分別為926家及80家，共計1,006家，2024年第1季財務報告公告申報期限：金融控股公司以外的上市公司（共992家）為2024年5月15日（星期三），金融控股公司（共14家）為2024年5月30日（星期四）。為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。

臺灣證券交易所提醒上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司的完整資訊。上傳至公開資訊觀測站的電子書，其會計師核閱報告及四大表核章等部分，應上傳已掃瞄相關人員簽章的文件，俾與實體財務報告一致。

臺灣證券交易所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。這些財務報告資訊，屆時投資人可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。