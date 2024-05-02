上市公司永續揭露實作研習及實務宣導會5月2日起跑

臺灣證券交易所為協助上市公司達成永續發展目標，讓企業了解「上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)」內容並及早因應，自去年起舉辦一系列永續發展相關人才培育課程，今（2024）年度將於5月2日起至5月30日分別於台北、高雄及台中共辦理三場次「上市公司永續揭露實作研習及實務宣導會」，預計與會人數約390人。

這次宣導會內容針對「我國產業淨零永續政策與推動作法及防漂綠議題」、「上市公司永續發展行動方案及ESG近期推動措施」及「減碳技術及碳循環經濟」進行說明，包括：國內外淨零永續趨勢、我國產業的因應做法、政府淨零輔導資源、公司治理與永續揭露推動措施、IFRS永續揭露準則、全球碳捕獲封存目標及作法等。此外，這次宣導會亦結合實作研習，針對上市公司治理主管及高階經理人安排永續報告書及溫室氣體盤查實作課程，期望藉由此次宣導會，提供上市公司更多資源，促進臺灣資本市場永續轉型，接軌國際。

這次宣導會，一律採取網路報名，並採用 QR CODE 報名系統之報到作業，北中南場報名截止日為各場次前二日，額滿即止，歡迎各上市公司董事、獨立董事、公司治理主管及高階經理人踴躍報名參加。[報名連結公司治理中心網站宣導活動:https://cgc.twse.com.tw/promoteEvent/promoteEventCh]。