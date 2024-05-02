群益投顧：聚焦Powell貨幣政策立場 資金轉進評價較低的歐股及陸股

群益投顧發布5月財富管理月報，資金轉進評價較低的歐股及陸股。

群益投顧表示，2024年4月上旬，美國陸續公布2024年3月經濟數據，包括製造業ISM、就業報告及零售銷售均強於預期，而CPI及PPI年增率也在油價走高帶動下連續三個月反彈，投資人延後Fed升息時點、下修2024年升息幅度至1~2碼，債券殖利率因而走高，並進一步衝擊科技類股股價，首季受惠降息預期而大漲的股市面臨回檔。

展望2024年5月，由於降息時間點延後對長期債券價格影響較大，投資人可繼續鎖定短天期殖利率較高的公債，賺取較高的固定收益。FOMC會後定調利率高點已見，降息只是延後，則建議投資人可以逐漸將資金逐漸轉向中長期公債，以賺取後續資本利得。股市方面，短期建議資金轉進歐股及陸股，其中，歐股受惠於2024年6月可望降息的利多、中國大陸股市則有連番利多政策托底。