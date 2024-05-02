台股下跌174點 三大法人賣超150億元
台股2日開低走低，早盤以20360.67點開出，終場收在最低20222.44點，下跌174.16點，跌幅0.85%，成交量3888.59億元，三大法人賣超150.41億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超180.8億元，投信買超54.2億元，自營商賣超（合計）23.81億元，其中自營商（自行買賣）買超13.69億元，自營商（避險）賣超37.5億元。
台積電（2330）早盤以789元開低，股價再往下殺低，最後一盤爆量再拉低股價，終場收在今日最低的772元，下跌18元，影響大盤指數約144點，單日市值縮水4,668億元，降至20兆218億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言