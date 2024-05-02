快訊

前演藝工會理事長康凱涉掐脖暴打員工遭起訴 本人氣炸回應了

周日立夏4大禁忌！做1事前途恐暗黑 命理師：用5枚硬幣能開運

比2018年多！振興花蓮觀光方案「每房最高千元」7月1日上路到這時

台股下跌174點 三大法人賣超150億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股2日開低走低，早盤以20360.67點開出，終場收在最低20222.44點，下跌174.16點，跌幅0.85%，成交量3888.59億元，三大法人賣超150.41億元。圖／聯合報系資料照
台股2日開低走低，早盤以20360.67點開出，終場收在最低20222.44點，下跌174.16點，跌幅0.85%，成交量3888.59億元，三大法人賣超150.41億元。圖／聯合報系資料照

台股2日開低走低，早盤以20360.67點開出，終場收在最低20222.44點，下跌174.16點，跌幅0.85%，成交量3888.59億元，三大法人賣超150.41億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超180.8億元，投信買超54.2億元，自營商賣超（合計）23.81億元，其中自營商（自行買賣）買超13.69億元，自營商（避險）賣超37.5億元。

台積電（2330）早盤以789元開低，股價再往下殺低，最後一盤爆量再拉低股價，終場收在今日最低的772元，下跌18元，影響大盤指數約144點，單日市值縮水4,668億元，降至20兆218億元。

三大法人 台股 自營商 陸資

延伸閱讀

美科技股回檔 台股早盤跌逾百點 台積電一度跌至781元

谷月涵看壞、謝金河看好⋯台股怎辦？網笑：死魚盤確定

金融三業Q1賺近3,000億元 台幣貶值、台股持穩…4月獲利可期

繳稅季節！台股湧現申讓潮 籌碼鬆動受關注

相關新聞

台股摜破月線跌174點收20,222點 台積電跌18元收772元 櫃買指數走強

台股在五月份第一個交易日，大型權值股壓盤。今（2）日摜破23,000點大關，也跌破月線（20,244.98點），收盤指數...

超微、美超微齊跌 台積電下探775元拖累大盤重挫逾百點

台股5月開盤首日，受美股科技股下跌影響，尤其是超微（AMD）及美超微（Super Micro）同步大跌，拖累2日台股AI...

最強集團股囊括「五燈」獎！5公司齊攻漲停板 董事長都是同一人

五月開市第一天，營建股仍持續走強，上市營建指數今一度來到625.25點，終場收在617.21點，漲幅3.16%，上櫃營建...

台股下跌174點 三大法人賣超150億元

台股2日開低走低，早盤以20360.67點開出，終場收在最低20222.44點，下跌174.16點，跌幅0.85%，成交...

台股收盤重挫174.16點 光台積電等5檔就跌掉168點

台股5月開盤首日收在20,222.44點，下跌174.16點，跌幅0.85%；台積電（2330）最後一盤賣單達6,056...

產險獲利大爆發 旺旺保、第一保盤中攻上漲停板

二大產險今年第1季獲利表現亮眼，旺旺保（2816）第1季每股稅後純益（EPS）為1.81元，創同期新高；第一保（2852...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。