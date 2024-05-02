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台股下跌174點失守月線 法人：Fed偏鷹短線防震盪

中央社／ 台北2日電

台積電領跌，人工智慧AI概念股下挫，重電族群拉回，台股終場下跌174點，收20222點，失守月線，台積電市值守住新台幣20兆元，聯發科守住千元股價。法人表示，美聯準會言論偏鷹，美股及台股震盪加大，股價未泡沫化，短線提防劇烈震盪。

美國聯邦準備理事會（Fed）今天利率會議決議高利率不動，美股震盪，AI科技股重挫，台股今天走勢修正，儘管金融、營建勁揚，但台積電領跌，AI概念股回檔，重電族群拉回，尾盤電子續弱。

終場加權指數下跌174.16點，收20222.44點，失守月線約20245點，成交值新台幣3888億元，電子股終場跌1.43%，金融小漲0.36%，電機機電跌1.7%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群下挫1.08%，代表中小型股的櫃買OTC指數漲0.67%。

主要電子權值股台積電終場收772元，跌幅2.28%，跌18元，市值蒸發4668億元，守住20兆元。

聯發科守住1000元，小漲0.81%，鴻海收154元，跌1.28%，聯電收50.3元，跌0.79%，台達電收309.5元，跌3.43%。

AI概念股漲跌互見，其中廣達翻紅收261元，小漲0.38%，緯創收114.5元，漲0.88%，技嘉收288.5元，跌3.51%。

重電族群震盪，華城收802元，跌5.31%，士電收284.5元，跌2.57%，中興電收181.5元，跌1.36%。

高價股跌多於漲，其中緯穎收2275元，跌3.6%，旭隼收1450元，跌6.45%，亞德客-KY收1115元，跌3.88%，超過千元高價股力守「十五千金」。

台新台灣IC設計動能ETF基金經理人黃鈺民指出，近期美國經濟數據延續相對強勁表現，美國聯準會利率決策會議言論偏向鷹派，近期美股及台股震盪加大。

觀察基本面，黃鈺民分析，AI族群仍具題材性，有實質訂單需求，此外台灣出口回升、通膨可控，企業獲利重返成長軌道，支持台股走勢，基本面正向看待。

展望台股後市，黃鈺民表示，台股今年以來表現強勢，目前加權指數仍位於2萬點以上，股價未泡沫化，但短線提防劇烈震盪，中長期來看，美國降息時間雖遞延，但仍將啟動、企業獲利恢復成長等趨勢不變，行情整理後仍有延續機會。

台積電 台股

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