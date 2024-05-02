台股摜破月線跌174點收20,222點 台積電跌18元收772元 櫃買指數走強

台股在五月份第一個交易日，大型權值股壓盤。今（2）日摜破23,000點大關，也跌破月線（20,244.98點），收盤指數20,222.44點，跌174.16點、跌幅0.85%，成交金額3,888.59億元。反觀，櫃買指數走強，收250.20點、漲1.67點、漲幅0.67%。台積電（2330）收772元、跌18元。

在強勢族群方面，包括：重建概念股表現強勢，尤其永信建（5508）、聯上發（2537）攻漲停作收，至上（8112）、信大（1109）、國統（8936）、嘉泥（1103）、宏全（9939）等；產險股的旺旺保（2816）、第一保（2852）也收漲停，台產（2832）、新產（2850）、中再保（2851）等也收紅。

觀光族群的山富（2743）、易飛網（2734）、華園（2702）、王品（2727）、鳳凰（5706）、遠雄來（2712）、雄獅（2731）、雲品（2748）、晶華（2707）等紛紛走強；航空族群的長榮航（2618）更爆量超過24.1萬張衝上成交量排行榜第一名、華航（2610）也爆量7.2萬張、星宇航空逾5千張，三檔均收紅。

AI股今日成為弱勢族群，包括健策（3653）、緯穎（6669）、高力（8996）、勤誠（8210）、日月光投控（3711）、智原（3035）、鴻海（2317）、廣明（6188）等表現較為走弱；反觀聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、廣達（2382）、緯創（3231）、創意（3443）等則逆勢收紅。

另外，在今日熱門個股中，成交量突破萬張且股價具漲幅的包括：光聖（6442）、力麒（5512）、協易機（4533）、勤美（1532）、潤泰新、擎亞（8096）、上曜（1316）、聯上發全數收漲停，長榮航、中石化（1314）、國建（2501）、大同（2371）、華航、榮剛（5009）、世界（5347）等爆量收紅。

聯準會（Fed）於1日利率會議（FOMC）後將基準利率維持在5.25-5.5%，連續第六次例會維持利率不動。同時，將於六月開始放慢縮表的速度，尤其Fed主席鮑威爾在會後記者會上強調，央行下一步行動「不太可能」是升息，安撫市場情緒。

市場法人認為，在市場已經大幅反應延後降息情況下，只要鮑威爾維持年內有可能降息的論述，則短期應不會再大幅影響市場預期。此外，無論是各國經濟預期指數、製造業周期、PMI擴散周期等指數，均驗證基本面仍在好轉當中。

法人建議，觀察台股盤面上各類股進入震盪整理，電子股較為欠缺指標性的族群表現，結構上仍待調整。而金融保險、建材營造短多格局不變，持續是焦點，電機機械、航運股的貨櫃、散裝、航空族群拉回有守且量能獲控，操作上逢回可留意。