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產險獲利大爆發 旺旺保、第一保盤中攻上漲停板

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

二大產險今年第1季獲利表現亮眼，旺旺保（2816）第1季每股稅後純益（EPS）為1.81元，創同期新高；第一保（2852）第1季EPS 0.85元，改寫近五年同期新高。旺旺保發言人潘少昀表示，防疫險理賠在去年底累積虧損剩2.7億元，今年第1季已全數彌補，加上簽單保費成長，股市表現佳，都讓獲利倍增。

根據保發中心統計，產險業在2022年遭遇防疫險理賠風暴，整體產險業大虧1,725.69億元；2023年轉虧為盈，整體產險業稅後純益達155.91億元，創下歷史次高。

旺旺保今股價跳空開高，早盤即強鎖漲停板至35.35元，旺旺保昨公布第1季財報，第1季稅後純益4.05億元，較去年同期2億元，年增103.23%，累計EPS達1.81元。潘少昀表示，今年第1季已全數彌補防疫險理賠剩下的虧損，本業簽單保費較去年同期成長11.7%，加上第1季國內股市表現不錯，投資獲利增加。

展望今年，潘少昀表示，須留意4月初大地震造成的災損理賠，因各大廠商在搶修復原後，會清點實際損失，包含營業中斷、財產損失、停機損失等等，實際理賠金額還在確認中。不過在火險、工程險以及個人險種的帶動下，看好今年簽單保費持續成長。

第一保也同樣表現強勢，今以22.3元開高，一度拉升至23.25元漲停價，盤中強漲逾9%。第一保發言人吳東穎表示，第一保今年第1季簽單保費年成長9.97%，其中車險為主要險種，占比約達六成。第一保改變業務策略，以利基業務為首要，篩選出不好的業務，到今年第1季也有一些成績展現出來。

第一保董事會通過每股配發1.13元現金股利，配發率達53.6%，高於前一年度配發0.72元。

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