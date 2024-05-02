力積電銅鑼新廠落成 盤中股價同慶、挑戰月均線

力積電銅鑼12吋晶圓廠2日落成啟用，力積電（6770）董事長黃崇仁於典禮上表示，AI應用出現爆炸性商機，且要配合非紅色供應鏈的需求，這股需求未來成長度能可能將會更大，這些都是未來力積電可以掌握的商機。力積電今日股價開高上漲，盤中最高一度來到23.75元，漲幅逾3%。

黃崇仁在致詞時表示，全球供應鏈正在重組當中，且目前不管是印度、美國、日本等其他全球各國，在打造半導體供應鏈上的成本競爭裡仍無法與台灣相比，這是台灣在半導體的競爭力。

黃崇仁說，現在AI應用商機開始進入爆發性成長，且又有非紅色的供應鏈需求開始爬升，未來相關市場需求將可望更加龐大，未來力積電將會掌握上述商機，推動營運持續向上成長。

力積電日前公告首季財報，受惠電源管理IC及記憶體市況回溫，單季稅後淨損收斂至10.72億元，每股淨損0.11元，和前一季相比明顯收斂。

關於今年資本支出，力積電總經理謝再居日前表示，金額大約落在約10.4億美元，會控制在新台幣320億元之內，和上一季法說會提出的240億到250億元相較，上修逾三成。

整體市況論，謝再居看好電源管理IC以及記憶體產業明顯轉強，推升產能利用率持續提升，加上分離式元件產品等需求和產品均價（ASP）繼續維持穩定，以及未來AI相關平台相關需求有望從今年下半年到明年明顯增溫，有助抵銷產品均價劣勢。