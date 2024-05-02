全球股債震盪激烈 加碼組合基金時機到

地緣政治風險升溫，加上美國通膨數據頑固，市場情緒左右股債表現。瀚亞投信表示，美股財報即將展開，預計能為股市帶來更多利多；債券方面，儘管聯準會官員談話偏鷹派，使美債殖利率攀升，但聯準會今年啟動降息機會高，依舊看好債市表現。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希表示，美股財報周展開，觀察前四個季度財報表現，每季實際平均成長率都比預期高出4個百分點；有鑑於第一季經濟仍較預期強勁，預估財報應能延續過去幾個季度的優異表現，預估公用事業、科技及通訊服務類股的獲利成長動能最佳。

鄭夙希表示，美國CPI與PCE數據間存在差異，增加聯準會降息前景的不確定性，但只要PCE數據可支持聯準會通膨預期，仍舊保有預防性降息的空間；受到聯準會降息預期遞延，導致10年期公債標售不理想，推升殖利率走高，有機會吸引中長線買盤，預估上行風險應該不大，惟缺乏利多催化劑，美債殖利率短線應在高檔震盪。

鄭夙希表示，聯準會降息預期變化與美股財報牽動市場情緒與全球資產表現，在經濟與獲利展望保持穩健的情況下，風險性資產仍有表現空間，投資人應採多元化布局，建議可布局組合基金，達進可攻、退可守之效益。

瞄準日幣商機，瀚亞多重收益優化組合基金日幣級別3月上架，該檔基金同時涵蓋股票、債券、ETF及現金等資產並彈性配置，債券主要投資在投資等級債，較能面臨不確定性高的市場；股票則聚焦全球大型股，因市場波動期間，表現較中小股來得優異。