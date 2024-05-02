快訊

準經長喊核電延役要全民認同 非核家園神主牌將轉向？

影／核一乾貯場將核定 劉和然：新北絕無卡關

如虎添翼！超旺夫運的3生肖女 蛇感知能力好、兔是好軍師

全球股債震盪激烈 加碼組合基金時機到

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

地緣政治風險升溫，加上美國通膨數據頑固，市場情緒左右股債表現。瀚亞投信表示，美股財報即將展開，預計能為股市帶來更多利多；債券方面，儘管聯準會官員談話偏鷹派，使美債殖利率攀升，但聯準會今年啟動降息機會高，依舊看好債市表現。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希表示，美股財報周展開，觀察前四個季度財報表現，每季實際平均成長率都比預期高出4個百分點；有鑑於第一季經濟仍較預期強勁，預估財報應能延續過去幾個季度的優異表現，預估公用事業、科技及通訊服務類股的獲利成長動能最佳。

鄭夙希表示，美國CPI與PCE數據間存在差異，增加聯準會降息前景的不確定性，但只要PCE數據可支持聯準會通膨預期，仍舊保有預防性降息的空間；受到聯準會降息預期遞延，導致10年期公債標售不理想，推升殖利率走高，有機會吸引中長線買盤，預估上行風險應該不大，惟缺乏利多催化劑，美債殖利率短線應在高檔震盪。

鄭夙希表示，聯準會降息預期變化與美股財報牽動市場情緒與全球資產表現，在經濟與獲利展望保持穩健的情況下，風險性資產仍有表現空間，投資人應採多元化布局，建議可布局組合基金，達進可攻、退可守之效益。

瞄準日幣商機，瀚亞多重收益優化組合基金日幣級別3月上架，該檔基金同時涵蓋股票、債券、ETF及現金等資產並彈性配置，債券主要投資在投資等級債，較能面臨不確定性高的市場；股票則聚焦全球大型股，因市場波動期間，表現較中小股來得優異。

聯準會 財報 降息

延伸閱讀

聯準會決策出爐 ！利率連六度按兵不動 放慢縮表速度

Fed 決策／ 鮑爾說了什麼讓市場放心 五要點一次看

鮑爾暗示降息時間恐比原先預期晚 但下次升息機會不高

境外基金 股債同漲

相關新聞

美科技股回檔 台股早盤跌逾百點 台積電一度跌至781元

台股2日開盤指數為20,360.67點，下跌35.93點。台積電（2330）開盤價為789元，下跌1元，早盤一度跌至78...

產險獲利大爆發 旺旺保、第一保盤中攻上漲停板

二大產險今年第1季獲利表現亮眼，旺旺保（2816）第1季每股稅後純益（EPS）為1.81元，創同期新高；第一保（2852...

力積電銅鑼新廠落成 盤中股價同慶、挑戰月均線

力積電銅鑼12吋晶圓廠2日落成啟用，力積電（6770）董事長黃崇仁於典禮上表示，AI應用出現爆炸性商機，且要配合非紅色供...

全球股債震盪激烈 加碼組合基金時機到

地緣政治風險升溫，加上美國通膨數據頑固，市場情緒左右股債表現。瀚亞投信表示，美股財報即將展開，預計能為股市帶來更多利多；...

超微、美超微大跌拖累 AI 股表現 這幾檔千金 AI 股逆勢漲

美股周三僅道瓊工業指數收紅，其餘都是下挫，在個股表現中，超微（AMD）及美超微（Super Micro）同步大跌，拖累2...

聯發科法說會後 內外資法人評等、目標價一次看

在聯發科（2454）法說會後，內外資法人紛紛給予聯發科「買進」、「優於大盤」、「中立」等相關投資評等，其中外資最高價落在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。