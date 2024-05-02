快訊

轉戰成人平台？被爆SWAG找上門 謝和弦前妻Keanna證實：有加微信

中職／前兄弟「最帥洋將」退休轉戰財金界 竟變成大摩副總裁

訓練狗狗不能只給獎勵！訓犬師揭上課過程 米克斯最難教

聯發科法說會後 內外資法人評等、目標價一次看

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
在聯發科法說會後，內外資法人紛紛給予聯發科「買進」、「優於大盤」、「中立」等相關投資評。聯發科／提供
在聯發科法說會後，內外資法人紛紛給予聯發科「買進」、「優於大盤」、「中立」等相關投資評。聯發科／提供

聯發科（2454）法說會後，內外資法人紛紛給予聯發科「買進」、「優於大盤」、「中立」等相關投資評等，其中外資最高價落在美銀的1,400元，內資最高價則是元大投顧的1,240元。

聯發科執行長蔡力行在4月26日的法說會中表示，公司先前預估2024年整體消費市場需求將適度改善，看法保持不變。鑒於能見度較前一季增加，聯發科將2024年全年營收，目標為以美元計，成長中十位數百分比大約14%至16%，全年毛利率目標則不變，排除第1季的一次性調整，目標為47%正負1個百分點。

統計至5月1日，針對內外資法人對聯發科法說會後的目標價，給予「買進」的有11家，如：大和升至1,155元、里昂降至1,246元、高盛降至1,300元、美銀1,400元；華南與富邦投顧為1,150元，宏遠、元富、台新、國票投顧皆為1,200元，元大投顧1,240元。

評等給予「優於大盤」的外資有3家，分別為：麥格理降至1,050元、海天國際1,170元、大摩1,288元。

維持「中立」則有3家，包括：永豐投顧未提及目標價、群益投顧1,000元、統一投顧1,060元。其餘還有2家：中信投顧「增加持股」1,180元、兆豐投顧「逢低買進」1,200元。

外資美銀認為，儘管市場普遍關注中國手機銷售市場疲弱，但這波利空已反映在4月份下旬的股價上，因此會建議投資人趁勢逢低布局、積極加碼，展望後市，包括聯發科旗艦晶片（SoC）營收成長前景樂觀，ASIC、邊緣AI，還有成為輝達（NVIDIA）合作夥伴等利多因素，前景亮眼可期。

法人投顧也指出，聯發科的旗艦型SoC產品為長、短期的成長動能。聯發科將旗艦型產品的中國市占率，把短期目標由先前的20%以上調高至30%，主因在於智慧型手機代工客戶的整體設計進度（design-win）優於預期，未來有望將提升毛利率，長期維持在47%左右，因此正面看待聯發科旗艦型SoC產品的未來發展。

外資 聯發科

延伸閱讀

台股神祕賣盤狙擊台積電 鴻海、國泰金等也遭摜壓

拐當人頭？游淑慧曝元大最新聲明：籲柯文哲說明3疑點

聯發科首季毛利率52.4% 每股賺近二個股本

泓德能源獲聯發科綠電合約 攜手邁向淨零碳排

相關新聞

美科技股回檔 台股早盤跌逾百點 台積電一度跌至781元

台股2日開盤指數為20,360.67點，下跌35.93點。台積電（2330）開盤價為789元，下跌1元，早盤一度跌至78...

超微、美超微大跌拖累 AI 股表現 這幾檔千金 AI 股逆勢漲

美股周三僅道瓊工業指數收紅，其餘都是下挫，在個股表現中，超微（AMD）及美超微（Super Micro）同步大跌，拖累2...

聯發科法說會後 內外資法人評等、目標價一次看

在聯發科（2454）法說會後，內外資法人紛紛給予聯發科「買進」、「優於大盤」、「中立」等相關投資評等，其中外資最高價落在...

科技巨頭放利多抵銷通膨疑慮 股漲但債跌

雖美國上季核心PCE通膨意外回升，但在Alphabet、微軟、Nvidia等科技巨頭強彈下，整體股市仍走揚，但債市在降息...

超微、美超微財測不夠強引失望賣壓 AI股空襲警報大響

AI指標廠美超微（Super Micro）、超微（AMD）昨（1）日都在財報會議唱旺AI前景，並不約而同上調財測或AI產...

繳稅季節！台股湧現申讓潮 籌碼鬆動受關注

5月為國內報稅期，因應繳稅需要，4月上市櫃公司董監事、經理人等內部人，申讓持股超過15萬張，總申讓金額進逼130億元、達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。