聯發科法說會後 內外資法人評等、目標價一次看

在聯發科（2454）法說會後，內外資法人紛紛給予聯發科「買進」、「優於大盤」、「中立」等相關投資評等，其中外資最高價落在美銀的1,400元，內資最高價則是元大投顧的1,240元。

聯發科執行長蔡力行在4月26日的法說會中表示，公司先前預估2024年整體消費市場需求將適度改善，看法保持不變。鑒於能見度較前一季增加，聯發科將2024年全年營收，目標為以美元計，成長中十位數百分比大約14%至16%，全年毛利率目標則不變，排除第1季的一次性調整，目標為47%正負1個百分點。

統計至5月1日，針對內外資法人對聯發科法說會後的目標價，給予「買進」的有11家，如：大和升至1,155元、里昂降至1,246元、高盛降至1,300元、美銀1,400元；華南與富邦投顧為1,150元，宏遠、元富、台新、國票投顧皆為1,200元，元大投顧1,240元。

評等給予「優於大盤」的外資有3家，分別為：麥格理降至1,050元、海天國際1,170元、大摩1,288元。

維持「中立」則有3家，包括：永豐投顧未提及目標價、群益投顧1,000元、統一投顧1,060元。其餘還有2家：中信投顧「增加持股」1,180元、兆豐投顧「逢低買進」1,200元。

外資美銀認為，儘管市場普遍關注中國手機銷售市場疲弱，但這波利空已反映在4月份下旬的股價上，因此會建議投資人趁勢逢低布局、積極加碼，展望後市，包括聯發科旗艦晶片（SoC）營收成長前景樂觀，ASIC、邊緣AI，還有成為輝達（NVIDIA）合作夥伴等利多因素，前景亮眼可期。

法人投顧也指出，聯發科的旗艦型SoC產品為長、短期的成長動能。聯發科將旗艦型產品的中國市占率，把短期目標由先前的20%以上調高至30%，主因在於智慧型手機代工客戶的整體設計進度（design-win）優於預期，未來有望將提升毛利率，長期維持在47%左右，因此正面看待聯發科旗艦型SoC產品的未來發展。