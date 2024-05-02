科技巨頭放利多抵銷通膨疑慮 股漲但債跌

雖美國上季核心PCE通膨意外回升，但在Alphabet、微軟、Nvidia等科技巨頭強彈下，整體股市仍走揚，但債市在降息預期進一步延後下走跌，從資金流向看，過去一週整體股票型ETF獲得114.75億美元的資金淨流入，日本、美國、歐洲、中國、全球等市場分別獲得58.28億、28.98億、10.68億、6.37億、2.93億美元資金流入，但亞太、新興市場等股市出現6.3億、0.96億美元資金淨流出。在產業ETF部分，近週淨流入前三大產業為科技、非核心消費、通訊；淨流出金額最高的產業為醫療保健，其次為不動產、核心消費。

富蘭克林證券投顧表示，展望未來一週將有多檔AI及半導體公司將公布財報，加上聯準會利率會議登場，財測展望及聯準會政策指引仍將牽動投資人敏感神經。由於近期美國數據顯示通膨仍頑強，預期聯準會政策立場可能轉為鷹派，所幸芝商所FedWatch數據顯示目前首次降息時點預估已遞延至9月，今年降息幅度預估也下修至一碼，在市場已提前反映政策鷹派，美國公債殖利率可能醞釀利空出盡的觸頂走勢，空手者可留意美國平衡型及精選收益複合債券型基金加碼機會。另方面，費城半導體指數歷經近週大漲後已重新站回月線，扮演美股止跌反彈的領頭羊，美股主要指數能否收復失土並站穩上方均線反壓，可做為股市技術面轉強的關鍵，建議採取多元布局策略掌握股市輪動機會，看好科技/生技創新、日本/印度股市及氣候變遷/基礎建設產業等投資題材。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國經濟的強韌給了聯準會「不需要立刻降息」的通行證，就像是金髮女孩經濟，聯準會有望維持高利率水平一段時間，等待適當時機再審慎評估降息。而就過去經驗，在市場強勢上漲頻創新高之後若能伴隨輪動，將可望延續漲勢，目前已看到輪動趨勢形成，持續尋找增加股權配置的機會，接下來投組將朝股債更均衡的配置方向發展。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，相信生成式AI有潛力增強所有商業領域的各種形式創意和知識工作，從而在第四次工業革命中釋放創新週期。對於尋求參與生成式AI的投資人，可參考一些關鍵因素：(1)資料為王：能存取獨特、大型、複合資料集的公司將擁有優勢。(2)模型建置成本高：擁有財力和必要運算能力來使用AI的公司將脫穎而出。(3)AI人才取得：擁有強大團隊的公司將在開發和部署生成式AI解決方案上享有顯著優勢。(4)提供價值：那些能創造出無縫用戶體驗以推動新營收或生產力來源的公司將贏得這場持久戰。