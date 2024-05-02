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超微、美超微財測引爆失望賣壓 AI股空襲警報大響

經濟日報／ 編譯葉亭均季晶晶、記者蕭君暉／綜合報導
AI指標廠美超微（Super Micro）、超微（AMD）昨（1）日都在財報會議唱旺AI前景，並不約而同上調財測或AI產品出貨展望，惟市場認為「不夠強」，引爆失望性賣壓。路透
AI指標廠美超微（Super Micro）、超微（AMD）昨（1）日都在財報會議唱旺AI前景，並不約而同上調財測或AI產品出貨展望，惟市場認為「不夠強」，引爆失望性賣壓。路透

AI指標廠美超微（Super Micro）、超微（AMD）昨（1）日都在財報會議唱旺AI前景，並不約而同上調財測或AI產品出貨展望，惟市場認為「不夠強」，引爆失望性賣壓，超微周三早盤股價重挫近7%，美超微崩跌逾16%。

市場對美超微、超微財報會議內容利空解讀，法人憂心今天台股5月第一個交易日，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、台達電（2308）、光寶（2301）等AI族群「空襲警報」恐同步響起。

美超微上季淨利年比暴增367%、達4.02億美元，高於分析師預期，調整後每股盈餘6.65美元；營收較去年同期激增200%、達36.6億美元，則低於市場預估。

美超微預期，本季營收約51億至55億美元，調整後每股盈餘介於7.62美元至8.42美元，都高於市場預期，但示警毛利率有壓，令市場不安。美超微上季毛利率年減2.1個百分點、降至15.5%，公司坦言為取得更多市占，本季毛利率會比上一季下滑，可能降到13.5%至14%左右，引發獲利衰退疑慮。

美超微同步上調全年財測，營收從原訂143億美元至147億美元，調高為147億美元至151億美元；調整後每股盈餘23.29美元至24.09美元；總體毛利率目標仍為14%至17%。即便調高展望，市場並不埋單，股價暴跌。

超微方面，上季淨利1.23億美元，扭轉去年同期虧損窘境；營收年增2.2%、達54.7億美元，僅略高於分析師預測。即便超微執行長蘇姿丰高喊「整體AI需求已經超越任何人對2024年的預期」，但上季財報沒亮點，加上公司釋出今年AI晶片銷售預估為40億美元，雖然高於先前預測的35億美元，但仍低於市場普遍預期的80億美元，讓多頭大感失望。

分析師形容，超微上季AI事業表現突出，其他事業卻「乏善可陳」。就本季財測來看，超微預估營收57億美元，經調整後毛利率約53%，也僅略高於市場預期。

AI 超微

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