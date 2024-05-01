公司治理 86家列前段班

臺灣證券交易所公布第十屆（2023年度）公司治理評鑑結果，共有952家上市公司及754家上櫃公司受評，合計1,706家。這屆上市、上櫃組排名前5%的上市、上櫃公司家數分別為48家及38家；證交所與櫃買中心預計於6月上旬舉辦頒獎典禮。

證交所表示，2023年上市櫃公司有多項統計數據皆持續進步，例如：2月底前申報年度財務報告的公司家數為337家，較2022年增加32%；5月底前召開股東常會的公司家數為536家，較2022年增加26%；編製永續報告書的家數為896家，較去年成長31%。

除量化指標外，評鑑系統亦持續透過強化質化要求、增加給分差異化及問卷發送蒐集意見等，鼓勵企業在建立治理制度後，重視實踐與落實，並適當揭露相關績效表現。

證交所指出，連續十屆公司治理結果排名前5%的上市公司有八家：台積電、聯電、裕隆、中華車、統一超、遠傳、台灣大及信義房屋。

與上屆比較，有14家上市公司新進入前5%，包括：友訊、上緯投控、四維航、樺漢、群創、瑞儀、泰鼎-KY、GIS-KY、東元、東和鋼鐵、長榮航、興農、上銀及美律。

為鼓勵表現較佳的小型上市櫃公司，證交所說，這屆增加公布市值未達50億元類別的排序，排名前1%小型市值上市櫃公司有八家：揚秦、德淵、新鼎、尖點、盛達、湯石照明、建國及翰荃。此外，這屆進步最多級距的上市櫃公司有三家：台耀、富驊及穩得。

證交所表示，為利外界了解受評公司在其所屬產業表現，另將金融保險類共42家、市值100億元以上的電子類共272家、市值100億元以上的非金融電子類共263家、及市值50億元以上至100億元類別共313家等四大類分組，採上市櫃公司混合排名。