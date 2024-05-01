整理包／5月迎股東會旺季！指標大廠依序登場

隨著時序進入五月份，也迎來股東會旺季，據金管會日前公布統計顯示，截至目前已有700餘家上市櫃及興櫃公司，將在5月召開股東大會，而6月則有多達上千家業者辦理，而受限規定一天最多只能有80家召開股東常會，目前已至少有11天顯示額滿，其中包括各家指標大廠在列，而《經濟日報》也特地將這些即將召開股東會的指標股依序整理列出，供讀者一次了解，快來看看吧！

東典光電5/03股東會

東典光電（EOC）為國內長期深耕光通訊產業的知名上櫃公司，而母公司東鹼繼3/25擬處分手中持股的消息後，也於上周五（4/26）公告透露，與育觀管理顧問日前簽署的一份有關東典持股的公開收購暨應賣備忘錄(MOU)之獨家限制期間已將屆滿。而東典目前已訂定將於5月3日召開股東會，外界預估，經營團隊也將對對母公司東鹼退出一事，再給出進一步的說明。

普鴻5/21股東會

金融資安廠普鴻（6590）2023年營收創新高，全年稅後淨利1.29億元、年增達4成，每股盈餘（EPS）6.08元，獲利也創新高。而今年也將於5月21日在臺北市松山區光復南路召開股東大會。屆時也將會討論通過「財務報表及盈餘分配表」等議案。

緯穎05/24 股東會

緯穎（6669）將在5月24日於位在東方科學園區內的公司總部舉行股東常會，董事長洪麗甯在股東會營業報告書中指出，持續看好雲端產業及AI伺服器長期需求成長，即便全球政經局勢充滿不確定性，隨著AI應用需求擴大，緯穎持續全球布局，並強化客製化與液冷等先進技術，搶攻商機。

緯創5/30股東會

緯創（3231）日前召開董事會，會中通過112年度財務報告，第4季單季合併營收為新台幣2,310億元，營業淨利為105.35億元，稅前淨利為71.22億元，稅後淨利為33.37億元，每股盈餘為新台幣1.18元。而董事會也通過派發，每股現金股利2.60元。並訂於5月30日召開112年股東會。

偉康科技5/30股東會

數位身分認證大廠偉康（6865）今公布2023年財報，毛利率高達32%，去年稅後純益 2819 萬元，每股純益 1.96 元，2023 年團隊積極增加銷售渠道，擴大研發投資，佈局海外市場，打造偉康品牌，啟動雙成長引擎加速營運驅動，進一步挹注去年營收續創新高。而公司已宣布，將於5/30於犇亞會議中心，召開113年度股東常會。

倍力5/30股東會

資訊軟體整合大廠倍力（6874）已公布去年財報，毛利率降至 14.44% ，去年全年稅後純益8,943萬元、年減2.32%、每股純益 4.07元，年減15.38%，而倍力將於5月30日召開股東大會，地點將在PCBC會議中心，屆時將由董事長許金隆主持，並將討論員工及董事酬勞分配情形報告。

叡揚5/30股東會

資訊軟體領導廠叡揚（6752）3月單月營收為 1.37億元，年月雙增、月增達14.45 %，年增為13.51 %，前3月合併營收為 3.76 億元，年增 5.69 %，不僅創下今年以來單月最高成績，受惠各海外市場持續挹注，業績表現也符合市場預期。而公司已宣布將於5月30日於中山區德惠街9號現址，召開股東會。

仁寶5/31股東會

金仁寶集團旗下代工大廠仁寶電腦（2324） 成立至今即將屆滿40周年，而仁寶目前除了透過「掠奪式」的成長策略，推升本身營運表現外，也宣告正式啟動接班計畫，新任董座將在5月31日股東常會中改選後選任。而仁寶在今年改選董監，也將出現成立40年以來的最大變革，許勝雄將退出董事會，交棒給現任副董事長陳瑞聰。

金寶6/6股東會

金仁寶集團自成立以來，已走過50個年頭，如今旗下囊括老牌電子廠金寶電子、電子製造服務供應商泰金寶、電源供應大廠康舒、以及國內代工龍頭仁寶等品牌，而金寶（2312）董事會日前已通過決議112年盈餘分配之現金股利每股0.3元。並將在今年6月6日召開股東會，而董事長許勝雄近年傳將轉任集團總裁一職，吸引各界關注。

廣明6/7股東會

廣達（2382）旗下儲存與智能自動化系統大廠廣明（6188）受惠晶片廠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳在自家年度大會宣布推出的「人形機器人計畫」帶動，走勢一路狂飆，而廣明旗下雲端計算的應用已經越來越廣泛：從各國政府致力發展的智慧城市，到全球金融界建立的區塊鏈，而公司也將在6月7日召開股東大會，吸引外界關注，而廣明今年每股配發3.2元股利，發放日為5/8。

英業達6/12股東會

英業達（2356）是國內一線伺服器代工大廠，日前宣布已經通過董事會決議，預計今年將配發現金股利每股1.5元。並暫訂將在113年6月12日召開股東會，地點位於台北市中山區中山北路四段一號圓山大飯店敦睦廳，而屆時將由董事長葉力誠以及總經理蔡枝安主持。

上奇科技6/13股東會

資訊服務廠商上奇（6123）今年3月合併營收達4.65億元，較上月增溫，月增長11%，較去年減少5%。累計前3個月合併營收13.04億元，年增5.3%，表現亮眼。而董事會目前已公布將於6月13日在康寧生活會館，召開年度股東大會。

廣達6/14股東會

廣達（2382）己於4月12日完成配息，今年配發9元，創逾20年新高，盈餘配發率達87%，連續兩年配發率超過八成，共將發出超過347.64億元現金股利。公司已於25日召開董事會，拍板於4月12日除息，股利於5月17日發放，共將發出超過347.64億元現金股利，並敲定於6月14召開股東會。

訊連6/19股東會

訊連（5203）日前已公告第1季財報，雖然提列預期信用減損，但本業營運回溫，加上匯兌收益挹注，稅後純益達0.99億元，季增7.87倍，年增82%，每股純益1.26元，為近七季高點。而公司日前已宣布，將在6月20日在仲信商務會館召開2023年股東常會，屆時將全面改選董事。

虎門6/21股東會