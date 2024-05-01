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證交所、碳交所與臺北大學攜手舉辦碳交易論壇

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所攜手臺灣碳權交易所及國立臺北大學共同舉辦「臺灣碳定價發展論壇暨自願性碳權抵換完整性國際講座」論壇，於4月24日邀集國內產學專家專題演說，並透過視訊方式與國外專家連線，吸引近200名企業人士與青年學子參加，回響熱烈。

證交所代表致詞時表示，企業在氣候變遷中扮演著關鍵角色，必須主動轉型，減少碳排放及提高能源效率，才能在這場關乎生存的競賽中勝出。為此，金管會啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求全體上市櫃公司在2027年前完成合併報表範圍之溫室氣體盤查，並於2023年發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，進一步推動企業依適用時程設定減碳目標、策略及具體行動計畫。而近年來「排碳有價」的觀念持續在各國發酵，碳排放所造成的環境成本反應於經營成本上，碳定價亦成為各界廣泛應用的工具之一。透過建立碳價格引導企業減少排放，進而推動綠色技術與創新的發展。

中原大學林聖忠特聘教授致詞時提及，由於國際資本市場對於碳權的需求及關注，近期自願性抵換的碳權誠信議題隨之興起，各界專家也積極探討相關問題與精進方案。透過本次論壇，除由國內專家學者就臺灣碳市場發展及碳權管理等議題發表專題演說外，也特別邀請到「自願碳市場誠信委員會」（Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, ICVCM）的代表Anton Tsvetov先生，分享國際自願性碳權抵換之最新趨勢與標準，並分享ICVCM所發布之「核心碳原則」(The Core Carbon Principles, CCPs)，透過治理、排放影響及永續發展三大面向，評估自願性碳權的品質，以避免漂綠行為。

本次論壇期透過碳費徵收之影響評估及應用碳權抵換交易機制之探討，協助企業更有效地進行碳管理及推動減碳計畫，進而實踐淨零轉型目標，並鼓勵減碳技術發展。而企業在邁向淨零的過程中，也應依循「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）所提出的「Race to Zero 5P's」原則，落實承諾、計畫、行動、揭露及說服等五構面，採取具體措施減少溫室氣體排放。

證交所與碳交所及臺北大學將持續辦理碳交易與淨零論壇講座，活動資訊將另公告於碳交所官網，期盼在淨零浪潮下，探討可行的低碳轉型路徑與相關減碳策略，協助企業對碳管理及碳權交易有更全面的瞭解。

台北大學 減碳 碳排放 證交所

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