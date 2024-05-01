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台股神祕賣盤狙擊台積電 鴻海、國泰金等也遭摜壓

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（30）日因五一勞動節休市效應使投資人趨於觀望，指數開高走低量縮，但尾盤出現神祕賣盤，摜壓台積電（2330）、鴻海、國泰金等權值股，大盤在最後一盤紅翻黑，終場下跌98點收20,396點，但4月仍上漲102點，月線連三紅。

展望5月股市表現，綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生、第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利等四大投顧董座看法，5月有機會挑戰21,000點，下檔支撐暫看19,000點，應留意三大影響盤勢關鍵，一是聯準會（Fed）本周將開會，市場密切注意Fed立場；二是仍有多檔美股重量級科技股財報將宣布，只要美股不大跌，台股也不會差；第三進入5月報稅季，會否影響台股資金動能。

美股四大指數29日上漲，帶動台股昨日開盤走高，一度上漲64點到20,559點，大多數時間守在平盤之上。不過，台積電尾盤遭逢外資狙擊，受月底作價影響，包括高盛證券、美林、台灣摩根等外資敲出賣單，最後一盤爆出1.6萬張大量，占全天交易量四成一之多，股價風雲變色，從漲5元變成跌5元，800元關卡得而復失，收在790元。

除台積電外，鴻海、國泰金等股價也急轉直下，連帶指數最後一盤下殺逾百點，加權指數終場下跌98點，收在20,396點；成交量比前一日4,287億元減14.9%，急縮至3,645億元。

盤面上類股指數跌多漲少，半導體指數因台積電在尾盤拉回，指數下跌0.6%，弱於大盤及電子類股指數的0.4%跌幅。其他類股指數也是跌多漲少。非電族群以化工股逆勢小漲0.06%最強勢，造紙、玻璃及紡織等最弱勢。

三大法人昨日合計買超33.3億元，其中外資買超23.3億元，連三買，累計買超571億元；投信買超18.5億元，連13買，累計買超413億元；自營商賣超8.5億元，結束連二買。八大公股行庫券商趁勢調節賣超21.1億元，連三賣。

台積電 台股

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