上週五美科技股穩住盤勢，台股週一（4/29）開盤在電金族群帶領之下，大盤一路走高，終場收在最高點20495.52點，大漲375點或1.86%，順利回補前一跳空缺口、站穩2萬點大關，也成功收復月線。

2024-05-01 06:06