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醫療院所財報公布…林口長庚最賺 土城醫院最虧

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安勤攻醫療報捷

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
安勤總經理張嘉哲。記者吳凱中／攝影
安勤總經理張嘉哲。記者吳凱中／攝影

工業電腦廠安勤（3479）昨（30）日舉行法說會，展望後市，安勤預計先前遞延的醫療伺服器訂單將於本季底或第3季出貨，且醫療業務拿下新專案，最快今年第4季出貨，有望帶動今年醫療業務占營收比重提升至三成。安勤總經理張嘉哲指出，今年醫療、零售、工業自動化及其他業務皆會成長，營運呈現逐季升溫，全年營收高個位數看增。

安勤今年首季營收15.6億元，年減25.2%，表現不如預期。安勤表示，除客戶調節庫存因素，另一個原因是醫療伺服器訂單延遲出貨，預計相關案子將於本季底或第3季初出貨。

全年來看，安勤預估下半年營運優於上半年，營運逐季增長，全年營收維持高個位數增長，毛利率估與2023年26.5%相當。

伺服器 營收

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