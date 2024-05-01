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研華營運將逐季增長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
研華法說會重點
研華法說會重點

工業電腦龍頭研華（2395）昨（30）日舉行法說會，展望後市，研華預估第2季營收較首季持平或中個位數增長。研華表示，以三大市場BB值（B/B ratio）來看，北美、中國大陸市場都較前一季回溫，預計第3季BB值有機會回到1.1水準，全年營運維持逐季增長。

展望第2季，研華預估，本季營收為4.35億至4.55億美元區間（約新台幣139.2億至145.6億元），較首季持平或中個位數增長，與去年同期約減少15%。

研華表示，第2季北美在博弈、影音串流設備需求有增溫；而大陸市場交通基建表現較強，南韓與台灣半導體設備穩健回溫，預計相關拉貨力道將持續到2025年。

研華本季毛利率估達39%至41%，維持高檔。營益率估14%至16%，優於上季但遜於去年同期；全年來看，因產品組合優化，預計今年毛利率維持在40%高水位，營益率則落在14%至16%。

從BB值觀察，研華今年首季為0.97，北美、大陸市場都較前一季回溫，研華指出，雖然BB值有回溫跡象，且有逐季走升趨勢，但以歷史同期數值比較來看金額仍較低，故預期第2季營收走勢趨緩。

研華分析，BB值可能第3季度回到1.1，但仍有很多不確定性。目前來看，大陸、台灣、南韓已超過1，展望相對正向，也是2024年成長較強力地區。

研華表示，大陸市場還沒明確復甦，但已逐步築底，目前客戶拉貨態度偏保守，且大陸市場今年來價格競爭較激烈。

研華上周宣布併購法國POS及KIOSK品牌公司Aures Technologies SA。研華表示，Aures在歐洲、澳洲、北美都具有完整銷售網路，可加強研華在智慧零售及智慧城市布局，目標搶進全球智慧零售前十大品牌。

研華表示，過去20年公司主要靠有機成長，但因設定2030年成長目標，因此現在將併購視為另一個成長引擎，不以財務投資為主，希望強強聯手，如在技術端、客戶端極大化雙方綜效。

營收 研華

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