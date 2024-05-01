大摩看AI鏈 旺到明年

摩根士丹利證券發布報告指出，美國超大型雲端業者以及數據中心提高資本支出，有利於人工智慧（AI）供應鏈，預期訂單可能持續旺至2025年。在台廠中，看好順序依次為台積電（2330）、緯創、川湖、嘉澤、台達電、鴻海，全給予「優於大盤」評等。

報告指出，微軟表示下一季將大幅提高資本支出，明年資本支出也將高於今年。Meta則提高今年資本支出區間，從300-370億美元，上調到350-400億美元，明年資本支出也將高於今年。字母則預期第2季起的資本支出將等於或大於第1季，也就是說，今年全年資本支出將年成長至少49%。

大摩指出，超大型雲端業者紛紛表示要調高資本支出，以加速在AI基礎建設的投資，主要是為了支撐未來的AI發展。至於英特爾，則看好今年AI 個人電腦（PC）處理器可望出貨4,000萬顆，並認為AI PC將帶來升級周期，進而擴大整個PC潛在市場。

大摩呼應英特爾的看法，認為AI PC是下一波的邊緣AI裝置，將在PC市場啟動為期多年的升級周期。從今年下半年開始，企業客戶將是AI PC的首批買家，成為主要推動力。

雖然整體AI供應鏈都可望受惠此一趨勢，但大摩最偏愛市占率強大及評價有吸引力的企業。在全球AI供應鏈，大摩最愛台積電，給予目標價860元。大摩並統計，有95%的法人給予台積電「優於大盤」或「買進」評等，5%為中立，「賣出」則為零。

緯創則是PC ODM代表廠商，且股價也有吸引力，大摩預估今、明兩年的AI獲利貢獻可占26%，給予158元目標價，看好股價上行空間仍大。緯創獲得77%法人給予「優於大盤」或「買進」評等，23%為中立。

另外，川湖、嘉澤、台達電、鴻海也都獲法人至少83%以上的肯定，大摩給予的目標價分別為1,550元、1,650元、355元、155元。