就市論勢／高殖利率、生技股 聚焦

盤勢分析

加權指數昨（30）日跌98點收20,396點。觀察大盤下跌因素，主要來自中東衝突擴大及美國通膨居高不下。

美國降息時間延後似乎已影響到美國近期公布的經濟數據。高息環境壓低經濟復甦機率，經濟成長減緩疑慮可能會逐漸浮出檯面，下半年消費產品成長可能出現雜音。

投資建議

5月為報稅月，過往5月下跌機率高，若指數回檔，可伺機進場。第2季為除息旺季，高息ETF因為調整成分股，高殖利率股容易受到青睞，如果本身營運體質佳，可循機會進場。

AI股月中表現大起大落，除修正高評價，市場擔憂AI伺服器在新舊產品換代之際出現業績空窗疑慮。未來布局，還是聚焦以輝達GB200供應鏈為主要操作題材。IP類股整整修正二個月，未來趨勢仍在，可觀察是否出現止跌回升跡象。

4月轉強為營建資產類股，受403地震後重建需求影響，營建類股出現資金浪潮。防震訴求的新建案成為熱門商品，加上政府都更政策，市場熱門建案多半完銷，加上高殖利率題材，營建股成為4月主流。

電子股休息之際，傳產伺機而動，航運股的貨櫃及航空表現也相當好，內需零售業近期股價也轉強。金融股在高殖利率帶動下，突破今年新高。生技類股已走出整理格局，隱形眼鏡、新劑型新藥股價轉強，醫療美容通路股營運落底回升，預期第2季相關生技類股營運有機會優於去年同期。航太軍工類股同樣也是可以關注族群。