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台積電站回800元 台股在20500點狹幅震盪

中央社／ 台北30日電

美股4大指數收漲，台股今天開高走低，盤中指數在20500點之上狹幅震盪，電子、金融股小漲，台積電漲5元，站回800元關卡。

華爾街股市4大指數全部收漲，台股今天開高走低，早盤一度翻黑下跌約50點，下探20444點附近，隨後翻紅，在20500點之上狹幅震盪。

至11時左右，台股加權指數上漲28.96點，至20524.48點，漲幅0.14%，電子股、金融股小漲；代表中小型股票的櫃買指數漲0.1%。

觀察盤面焦點，台積電上漲5元，站回800元關卡，漲幅0.63%，鴻海、聯發科下跌約1%以內。市場擔憂運力供過於求，貨櫃族群長榮、陽明今天下跌；重電族群華城、士電等震盪整理。

AI概念股漲跌互見，散熱族群強漲，奇鋐漲幅近4%、高力漲停，廣達平盤，緯創走跌。

台積電 台股

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