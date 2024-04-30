台積電站回800元 台股在20500點狹幅震盪

台股上市櫃新股紅包來囉！週二(4/30)有兩檔開放股民試手氣，分別為家碩(6953)、巧新(1563)，將在5/13分別掛牌上櫃及上市，其中家碩以4/26收盤價314元計算，幸運中籤的投資人，一張有機會現賺97200元！

2024-04-30 06:28