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台股 ETF 規模突破兩兆元 四檔 ETF 規模愈2千億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
六檔規模逾千億元的台股ETF(資料來源：CMoney)
六檔規模逾千億元的台股ETF(資料來源：CMoney)

台股ETF淨資產價值規模已突破2兆元大關，規模千億元以上的台股 ETF 共有六檔，其中有五檔為高股息 ETF，包括元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929），其中群益台灣精選高息（00919）ETF今年規模增加1,067.89億，成為第四檔規模逾2千億元的台股 ETF，整體而言，今年台股高息 ETF 人氣續強。

據了解，台股高息ETF穩定的高息配息政策及精選選股資本利得與填息能力的好表現，成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益，這些都是投資人在選擇標的時須考量的因素。舉例來說：00919自成立以來共配息四次，而且皆已完成填息，而最近一次配息，更是上調的配息金額到0.66元，呈現類似台積電（2330）階梯式步步高的配息政策；另一檔在今年以來規模也增加649億的首檔月配息 ETF 始祖復華台灣科技優息(00929)，自成立以來也是次次填息，最近一次的配息更是拉高至0.2元，優於投資人期待，這也是這兩檔台股高息 ETF 深受投資人青睞的原因。

法人表示，台股近期表現大漲大跌相當震盪，要把握估值調整所帶來的投資機會，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼，特別是在評價已經修正到合理水平的個股，此外，高息資產具備易漲抗跌的特性，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

ETF 台股 月配息

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