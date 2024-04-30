「台灣先生」谷月涵：台股二年內下跌風險大

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

「台灣先生」、寬量國際（QIC）策略長谷月涵（Peter Kurz）認為，AI、資金面將支撐台股，從資金面風險來看，台灣、美國，甚至是全球都已經到極限，未來一至兩年間股市下跌風險較大。

台股昨（29）日大漲375點，以20,495點作收，收在單日最高點，收復所有均線支撐。

谷月涵指出，台股有基本力量，第一個是AI題材、第二個是台灣資金相當多，雖資金來源無法確定，但觀察很多是從中國大陸流過來的。從目前來看，不論是從台灣、美國還是國際市場，現在都是在測試，測試股市是否能夠維持這樣的指數水準。然以資金面角度解讀，從貨幣供給、市值比例來觀察，不論是台灣、美國亦或全球世界股市都已經到極限，風險相對比較高。不過，他也強調，高風險不代表股市一定會下跌，只是說未來一至兩年間台股下跌的風險會較大。他進一步說，AI題材將大量資金都拉到市場，如果繼續漲上去就會有泡沫的味道出現；一旦股市下跌，AI類股會跌更多。

他認為，現階段除留意AI族群的投資機會外、隨著近期資金輪動到非電族群上，亦可留意金融股、資產股的布局機會。

談到520行情，他表示，隨著520、美國總統大選等到來，預期對行情有正向影響。

AI 台股 美國

延伸閱讀

00939、00940是否還該持有…會下市嗎？ 他：破發非個人判斷續抱與否的重點

5月台股期指漲376點

歷屆520後一個月有67％上漲機率…綠能產業隨政策加持！ 00923、00922搶先趨

台股站上所有均線 AI、營建、金融、貨櫃族群紛紛走揚

相關新聞

台股三資狂敲電金傳全漲 大盤拚月線連三紅

台股昨（29）日在三大法人聯手大買423億元下，由台積電、鴻海等電子權值股領軍，電金傳百花齊放，指數開高走高收最高，終場...

台股大漲 金融股「大象跳舞」掀話題

台股有別先前電子股獨強，昨（29）日在金融、傳產族群助攻下大漲，其中，金融指數勁揚3.37%，攻上近兩年新高點位1,86...

「台灣先生」谷月涵：台股二年內下跌風險大

「台灣先生」、寬量國際（QIC）策略長谷月涵（Peter Kurz）認為，AI、資金面將支撐台股，從資金面風險來看，台灣...

家電廠搶市 新品連發

迎接空調夏季銷售旺季將至，東元（1504）、禾聯碩、上洋、聲寶等家電大廠積極推新品搶市，今年全年營運追求成長。

就市論勢／投資人短線多觀望

美國3月消費者物價指數3.5%，高於市場預期的3.4%，代表降息時程持續往後移動，美股出現明顯的震盪走勢。聯邦投信的內部風險管理指標已出現警訊。台股在上周四與周五再度出現非常大幅度的修正與反彈走勢。

陸客要來了 觀光股拉炮

中國大陸對台觀光政策釋善意，觀光股同樂。觀光股昨（29）日受到投資市場矚目，晶華（2707）、六福、寒舍、遠雄來等飯店業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。