「台灣先生」谷月涵：台股二年內下跌風險大

「台灣先生」、寬量國際（QIC）策略長谷月涵（Peter Kurz）認為，AI、資金面將支撐台股，從資金面風險來看，台灣、美國，甚至是全球都已經到極限，未來一至兩年間股市下跌風險較大。

台股昨（29）日大漲375點，以20,495點作收，收在單日最高點，收復所有均線支撐。

谷月涵指出，台股有基本力量，第一個是AI題材、第二個是台灣資金相當多，雖資金來源無法確定，但觀察很多是從中國大陸流過來的。從目前來看，不論是從台灣、美國還是國際市場，現在都是在測試，測試股市是否能夠維持這樣的指數水準。然以資金面角度解讀，從貨幣供給、市值比例來觀察，不論是台灣、美國亦或全球世界股市都已經到極限，風險相對比較高。不過，他也強調，高風險不代表股市一定會下跌，只是說未來一至兩年間台股下跌的風險會較大。他進一步說，AI題材將大量資金都拉到市場，如果繼續漲上去就會有泡沫的味道出現；一旦股市下跌，AI類股會跌更多。

他認為，現階段除留意AI族群的投資機會外、隨著近期資金輪動到非電族群上，亦可留意金融股、資產股的布局機會。

談到520行情，他表示，隨著520、美國總統大選等到來，預期對行情有正向影響。