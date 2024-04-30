就市論勢／投資人短線多觀望

盤勢分析

美國3月消費者物價指數3.5%，高於市場預期的3.4%，代表降息時程持續往後移動，美股出現明顯的震盪走勢。聯邦投信的內部風險管理指標已出現警訊。台股在上周四與周五再度出現非常大幅度的修正與反彈走勢。

19日當周美股也開始反應中東潛在的進一步軍事衝突，因此出現較明顯的修正。

美國10年公債在上周三已經直接衝到4.5%以上，而且持續收在4.5%以上，主要彰顯美國20年以上公債的iShares TLT ETF今年來大跌9.3%。顯示今年公債投資大幅度呈現虧損，甚至與去年低點也沒有太大的距離，可謂短線反應非常激烈。

國際油價大幅度反彈與黃金價格創新高，比特幣7萬美元以上的高價，其實也部分提前反應可能進一步發生的區域衝突風險。

投資建議

晶圓代工龍頭與IC設計龍頭相繼發出整體市場尤其是終端需求薄弱的警訊，雖然這兩家龍頭公司都因為本身競爭能力在研發能力與一線客戶需求仍強的情況下，對於自身的樂觀展望不變，但必須警惕可能遭遇產業需求持續下修的窘境。

目前比較確定的是AI需求仍旺，貨櫃航運運價在反彈，房地產價格在上漲，通膨問題沒有那麼快解決。因此建議投資人多觀望，持股策略為中性偏多。