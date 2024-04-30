家電廠搶市 新品連發

迎接空調夏季銷售旺季將至，東元（1504）、禾聯碩、上洋、聲寶等家電大廠積極推新品搶市，今年全年營運追求成長。

東元董事長邱純枝表示，今年東元商用空調業績目標成長25%，家用空調目標成長20%。針對電價上漲，東元主打智慧節能空調產品及冷凍冷藏系統解決方案，提供一般消費者和商用客戶一級能效及超一級能效產品。

邱純枝表示，空調和冷凍冷藏是城市中耗電的主要項目，東元提供從-55℃到120℃各個溫域帶的冷凍冷藏、冷氣空調，以及熱泵設備的高能效產品和節能解決方案，為家戶或不同產業領域的客戶節電節費，符合政府「低碳化」與「智慧化」的節能補助方向，可以提供業者一站式的服務。

東元也積極拓展海外市場，且看好東協地區發展，空調暨智慧生活事業群新產品和解決方案同步推廣至中國大陸、越南、和印尼，未來東元空調暨智慧生活事業群將深耕亞洲市場，布局新南向國家。

禾聯碩總經理林欽宏指出，藉由調整商品定位，持續推出新品，力拚今年業績比去年好。禾聯碩於2024年度新產品發表會，發表超越2025年新能效一級標準的R32環保變頻空調、75型Mini QLED量子點液晶顯示器、570L三門變頻冰箱、直立式變頻冷凍櫃、大容量洗衣機及自動集塵吸塵器、360度全拆式循環扇等各式小家電，且發表集團旗下日系風格品牌YAMADA山田空調新品，以及代理品牌SHARP空調、冷凍櫃等。

上洋總經理吳國華表示，代理銷售日本三菱重工空調產品家用、商用系列都將推出新機種搶市，力拚持續提升市占率，銷量目標雙位數成長。

上洋攜手日本三菱重工，宣布於台灣推出搭載R32冷媒的VRF空調室外機，家用、商用系列都將推出新機種搶市，預計第2季起新機種將陸續抵台販售。