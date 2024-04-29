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陸客要來了 觀光股拉炮

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

中國大陸對台觀光政策釋善意，觀光股同樂。觀光股昨（29）日受到投資市場矚目，晶華（2707）、六福、寒舍、遠雄來等飯店業者開出慶祝行情，後市備受矚目。

六福昨日股價大漲逾7%、收21.3元，其中，晶華昨日盤中來到241元，漲幅7.6%，不僅創五個月來新高價，一度超車瓦城、王品，唯收盤仍稍遜瓦城的237.5元。晶華昨收在236.5元、上漲12.5元，漲幅5.58%，僅次於豆府和瓦城。

上市觀光類股指數昨日也應聲大漲，盤中來到137.71點，漲幅3%，創下近五個月來新高，漲勢居上市傳產股之冠，收在137.05點，上漲3.24點、漲幅2.42%，相對強勁。

法人表示，馬習二會釋出兩岸觀光鬆綁訊號後，陸文旅部開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航恢復後，同時恢復福建居民赴台團客旅遊，為兩岸觀光政策鬆綁重大的突破，預期後續仍有政策利多。

飯店業者表示，陸客組團來台將帶來正面效益，以往陸客來台最高每年逾400萬人次、占比四成，開放有助國內飯店營運更上層樓。尤其國人在國境開放後，旅遊需求開始往海外跑，國旅持續下滑，勢必要靠海外旅客才有機會拉抬住房表現。

晶華表示，5月即將到來的母親節以及傳統三大節日─端午節檔期，都將帶動餐飲以及禮盒銷售的業績，台北晶華酒店以及台南晶英的端午粽禮將提前於4月中旬開始銷售，期望在一般家用市場之外，先行鎖定企業送禮訂單，掌握節慶商機並進而帶動第2季的餐飲業績。

晶華近日表示，403地震後國內外旅客轉向台南、宜蘭及台北地區，加上國際客動能躍增，今年新據點多點齊發，樂觀看待集團今年營運續成長。

晶華集團積極拓展晶英、晶泉、捷絲旅等品牌新據點，為集團建構新的成長引擎，已進入營運籌備期的北投晶泉丰旅，預計最快今年8月底開幕迎賓。

晶華 觀光

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