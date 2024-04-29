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台股強勢反彈 僅6個交易日收復重挫千點失土

中央社／ 台北29日電
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

台股4月19日盤中恐慌急殺逾千點、收盤重挫774.08點，創下台股單日最大跌點紀錄，收在19527.12點；不過台股強勢反彈，今天收在20495.52點，僅6個交易日便收復「黑色星期五」失土。

台股今天開高走高，類股齊揚，加權指數終場收在20495.52點，上漲375.01點，漲幅1.86%，收復4月18日重挫前日收盤價位20301.2點，成交值新台幣4199.96億元，加計盤後交易約4287.35億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股從20883點下來，目前應該算是高點下挫整理過程中的反彈，並非新一波的漲勢；若要重新帶動一波漲勢，必須基本面帶來好消息，例如企業公布財報大幅優於預期。

黃國偉說明，台股自20883點高檔下修，除了受中東地緣政治影響外，美國聯準會（Fed）延後降息亦是重要因素，畢竟降息幅度小於預期，外資投資台股的資金成本變高，恐影響投資意願；當然台股股價過高，漲多回檔，也有影響。

他認為，在大箱型整理過程，台股後續公布的財報需有特別好的消息，才有利在基本面轉佳情況下持續上攻。

雖然聯準會將於5月初舉行公開市場操作委員會（FOMC），但黃國偉解釋，聯準會降息時點，因美國通膨居高不下，降息時點從去年預期在今年3月，往後延至6月再延至9月，今年內恐怕降息幅度不大；但市場關切重點應不是聯準會例會結果，而是當天對後續經濟展望及對降息時點的看法，也將可能影響股市短線表現。

對於美國設定窄基指數，截至4月26日的過去3個月，台積電占台股市值比重已累積44個交易日超過3成，市場預料最快今天可能達到窄基指數門檻，恐導致美系外資無法交易台指期。

黃國偉直言，純美系外資占台股成交比重低於10%，即便台股真的被列入窄基指數，無法交易台指期，影響不大，更何況美系外資還是可以買台股現貨，所以不必過度擔心。

台股 美國聯準會

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