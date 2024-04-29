營建亮四燈 國建再創新高、中工出量上漲

台股今29日盤中大漲300多點，站上月線，營建指數繼續上衝，指數最高來到605.31點，盤中上漲逾3%，類股熱度不減。國建（2501）、宏璟（2527）、昇陽（3266）、鄉林（5531）三檔盤中亮燈漲停，隆大（5519）漲幅逾8%，聯上發（2537）上漲逾7%，中工（2515）、新建（2516）、冠德（2520）等漲幅逾4%，其中中工爆出17萬張大量，盤中上漲逾4%。

原物料上漲、科學園區議題、政府的新青安政策，以及地震頻繁帶出的危老都更議題，都讓營建股持續受資金追捧。內政部長林右昌先前表示，針對都更條例修法，改為實施容積管制前已「申請建照」的合法建物，就能以原容積重建或申請容獎，目前已進入部會協商階段，希望三個月內提出草案。行政院長陳建仁也表示希望能推動危老重建都更工作，未來再繼續推動獎勵的辦法。

另外預售市場也表現亮眼，據市調單位591新建案資料，今年光是329檔期，全台推案量就衝7,800億元。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年前兩月的預售揭露成交高達3,200億元，延續去年下半年以來的熱絡市況，線上個案銷售也有不少傳出捷報。

鄉林今年預計推出三案，包括剛進場總銷30億元「鄉林雲峰」、總銷130億元台北都更案「鄉林中山賦」，以及預計年底進場、總銷80億元台北萬華都更案，合計總銷金額達240億元。鄉林集團董事長賴正鎰指出，此次雲林斗六的「鄉林雲峰」案來客數多，有不少客戶看好台積電（2330）先進製程廠有可能落腳雲林。

宏璟住宅案有「帝璟苑」、「宏璟青雲」兩大新成屋案持續銷售，還有「宏璟榮華」、「宏璟麗園」店面銷售或出租。目前公司在手土地庫存約有五筆，包括「土城員和段」、「板橋埔墘段及中和光復段」、台中14期「北屯洲際段」、「竹北蓮華段」、台中七期「西屯區惠國段」。

廠辦方面，目前有高雄「K13智慧型廠辦大樓案」，預計今年第2季完工，中壢「第二園區智慧型廠辦大樓案」則預計2025年第2季完工，兩案均規畫做為封測廠。

中工目前在手工程量超過1,500億元，將進入建案開發收成期，目前業績看到2030年，包含中工碧硯閣預計在2024年第4季完工、土城AI園區有望在2025年第3季完工、鳴森院則有望在2027年完工。