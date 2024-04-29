「減重、糖尿病用藥」話題火熱 專業經理人：已成另一個藍海市場

自去年以來醫療產業中「減重與糖尿病用藥」話題最火熱，帶動龍頭藥廠股價一枝獨秀。PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，事實上，全球人口高齡化趨勢所帶來的慢性病醫療費用明顯增加，已經成為醫療產業的另一個藍海市場，並推升現今預防醫學需求大幅成長。

江宜虔進一步分析，根據統計，2021年美國65歲以上高齡人口占比為18%，但65歲以上人口的醫療支出占比卻達到36%，而85歲以上的高齡人口醫療支出更是65歲至74歲人口的3倍、是75歲至85歲人口支出的2倍。

由於人口老齡化的加劇和慢性病發病率上升，江宜虔指出，預防醫學促使相關的診斷工具、疫苗、日常監測儀器等創新研發需求，包括更精確的監測和影像檢測儀器、基因檢測工具、人工智慧技術等，為醫療產業帶來更為廣闊的投資機會。

除了產業本身的成長性佳，江宜虔強調，從企業基本面分析，醫療產業為防禦類股中淨負債/稅息折舊及攤銷前獲利比（Net Debt/EBITDA）最低的產業，反映出醫療產業即使面對利率環境變數仍多、高利率可能維持的情境下，因為其財務結構佳，更能夠維持營運穩定，有利提升股價評價，建議投資人聚焦具優勢之大型製藥股，以及研發阿茲海默症、肥胖症、癌症，以及各項罕見疾病之創新中小型生技公司，掌握醫療生技產業在高齡化趨勢之下的新興商機。