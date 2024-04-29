ETF 比長期報酬潛力佳及多頭漲勢強悍

這波台股修正側守在季線之上，強於鄰近亞股市場，顯示台股基本面仍具優勢，中、長線行情仍持續看多。野村投信表示，AI趨勢延續，台股短線下跌都是買點，更是長線布局的機會；AI相關零組件、製程都具有高度進入門檻，不易進入價格戰，有助於獲利率、股東權益報酬率（ROE）、評價向上提升，AI、創新科技股帶領台股進入正向質變。近期台股波動加劇，但台股長期多頭趨勢才正要展開，如何在波動中因應、操作留意有未來題材的創新科技族群。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，現在的AI還是非常早期的階段，真正的放量時期還沒到，更重要的是AI規格將再見提升，規格趨勢至少往前看2~3年。在AI趨勢延續下，台股將進入長多格局，短期拉回反而是布局未來投資成長的好機會。

AI應用帶動資料中心伺服器發展，散熱一直是市場關注熱焦點，Nvidia 執行長黃仁勳表示，浸沒式冷卻技術是未來趨勢，Intel 也極發展浸沒式散熱方案，突顯未來水冷散熱將成為AI伺服器主流散熱方案之一。因AI伺服器功耗提升，2024年用於H100和 ASCI 伺服器的3D VC模組將顯著放量，通用伺服器平台亦開機台加速滲透，催化散熱廠商伺服器占比持續提高；液冷散熱元件部份，將於2024下半年進入小量產階段，2025年液冷板散熱將進入放量元年，主要是B100高配版和 ASIC 熱功耗達800-1000瓦以上，及資料中心降低 PUE 趨勢，可望帶動散熱廠相關產品出貨。

張繼文表示，統計台股近八年表現，以聚焦科技股為訴求的電子指數長期總報酬為333.07%，表現勝過加權指數的232.30%，展現較佳的成長爆發力。然而，若進一步選擇聚焦在創新科技領域，例如，臺灣創新科技50指數，其總報酬更可一舉推升至453.44%，漲幅不但是台股大盤近兩倍，也勝出電子指數逾100%。另外，在相對大盤的超額報酬表現上，臺灣創新50指數平均每月達+0.63%，明顯勝過電子指數的+0.32%；至於相對大盤年度超額報酬來看，近8年以來臺灣創新科技50指數平均達+9.67%，更是電子指數+4.23%的兩倍以上。

張繼文進一步指出，好比分析一支棒球隊表現穩健與否可看「勝場率」及「對戰優質率（TQB）」，ETF 投資也可分析其相對大盤表現的「勝率」與「勝出幅度」。以統計數據來看，00935野村臺灣創新科技50 ETF（00935），其追蹤指數無論是月度勝率(62%)、年度勝率(75%)均不俗、年度勝率甚至超越電子指數(僅63%)。

另外，在勝出大盤幅度（對戰優質率）方面，臺灣創新科技50指數則表現更佳，年度勝出大盤幅度甚至高達+9.7%，且在統計期間月報酬超越大盤與電子指數最高紀錄均分別達到8連勝，經年累月下來帶動總報酬表現更勝大盤，也比一般電子指數更為出色。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君分析，00935追蹤臺灣創新科技50指數，成份股共50檔，包含市值新台幣50億元以上，且屬於 FactSet RBICS Level 6 創新科技次產業的相關營收占比必須大於50%，與其他科技ETF最大的不同是00935重視企業在創新研發上的投入，在選股時，會將研發費用占營收比重低於2%及研發費用投入比例排名最差的25%企業排除。

此外，00935篩選指標還包括：近四季營業利益必須大於零、排除現價離52周高點最遠的10%股票，以及無 CSR 報告書企業亦將剔除。此外，近三個月平均日成交金額需達新台幣1,500萬元，將最優者納入。為確保各主題皆符合當前最新科技趨勢，每年8月會進行成份股審核調整。該指數納入「研發費用占比」為篩選指標，確保成分股擁有關鍵競爭力，拉高科技投資差異化，解決投資痛點，相比於已經成熟的傳統科技領域，創新科技的獲利成長性高、股價爆發力強。林怡君表示，過去績效回測顯示，相比於傳統的台股科技型指數，00935追蹤指數過去表現更具備兩大優勢「長期報酬潛力佳」及「多頭漲勢強悍」。

林怡君指出，過往經驗顯示地緣政治衝突所帶來的利空，往往來得快、去得也快，科技股尤其是創新科技領域中長期爆發潛力不容小覷，台灣科技業的研發與製造能力享譽全球，企業獲利與產業競爭上都具有一定的實力水準，加上AI供應鏈方案完整，對存股族而言，不妨趁難得的回檔機會，分批進場逢低布局創新科技，一次打包台股多檔重要創新科技優質企業，可採單筆搭配定期存股做中長期布局，搶搭創新科技趨勢財利多，增添ETF投資動能。