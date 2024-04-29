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美股齊揚 台股留意財報法說、聯準會動向

中央社／ 台北29日電
美股。路透
美股。路透

美股上週五齊揚，法人認為，且美股漲多，台股處於高檔，仍須留意後續美股財報、聯準會（Fed）動向，及台股陸續召開法說會。

受谷歌（Google）和微軟（Microsoft）亮麗財報激勵，美股在美東時間26日收高，道瓊工業指數終場上漲153.86點，或0.40%，收在38239.66點；標準普爾500指數上漲51.54點或1.02%，收在5099.96點，以科技股為主的那斯達克指數上漲316.14點或2.03%，收在15927.90點，費城半導體指數上漲120.252點或2.61%，收在4735.289點。

台股26日勁揚263.09點，重登2萬點關卡之上，收在20120.51點，成交值新台幣4187.02億元，週線收紅593.39點。

產業訊息方面，LED廠富采董事會日前通過，子公司晶元光電以4.5億元買回環宇持有晶成39%股權，交易完成後，富采集團持有晶成近100%股權；同時，子公司晶成出售微電設備一批予環宇子公司（GlobalCommunication Semiconductors, LLC）。

工業電腦大廠研華推動第3波轉型計畫，26日深夜召開重大訊息記者會，宣布併購法國POS及KIOSK品牌公司Aures Technologies，盼藉此搶攻全球智慧零售產品及業務的覆蓋率，成為全球智慧零售整合方案及服務領導者。

台驊投控26日發布重訊指出，自1月2日至4月26日處分長榮海運股票2000張，每股平均價格178.57元，交易總金額約3.57億元，處分利益逾0.38億元。

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