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買盤力挺強勢股 閃亮

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股大起大落，上周收復2萬點關卡，全周大漲3%，但本月來仍是負報酬。統計顯示，長榮航、中鋼、陽明等15檔「法人力挺強勢股」各有利基，本月以來獲得內外資法人同步買超肯定，股價表現普遍優於大盤。

CMoney統計，本月以來，長榮航、中鋼、陽明、中石化、鴻海、矽統、長榮、寶成、中環、國票金、臺企銀、華航、漢翔、慧洋-KY、三陽工業等15檔個股，獲得內外資同步買超最多。在這些個股中，航運股占六檔最多，其次是電子股占三檔，金融股則有兩檔。

本月以來，三大法人最愛長榮航，內外資都各買超十多萬張，三大法人合計買超21.4萬張。長榮航股價同期間大漲14.7%，大幅打敗加權指數的0.8%跌幅。長榮航受惠於財報及前景佳、兩岸觀光旅遊可望鬆綁等利多題材發酵，激勵法人追買。

其他五檔航運股同樣繳出佳績。陽明獲三大法人買超6.9萬張，股價大漲16.6%；長榮有三大法人買超6.3萬張，股價漲8.7%。華航、漢翔、慧洋-KY都獲法人買超逾2萬張，股價分別上漲10.2%、9.7%、17.6%。

特別的是，中環去年處分長榮及陽明大幅獲利後，手上部位仍多，本月以來中環獲三大法人買超逾4.4萬張，股價同期間大漲13.1%。

外資本月以來對台股由買轉賣，仍持續買超的電子股檔數大減。在扣除中環後，內外資法人本月來同步買超最多的電子股為鴻海、矽統，都買超逾6.4萬張，股價同期間漲3.3%、81.2%。

三大法人 外資 長榮航

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