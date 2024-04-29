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1時40分花蓮近海規模5.0地震 最大震度3級

就市論勢／煉油、軍工、運輸 可留意

經濟日報／ 鄭羽庭（凱基台灣精五門基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

台積電（2330）法說會落幕，本季財測符合市場預期，對AI趨勢也維持強勁增長的看法，但對今年手機、PC、物聯網、消費性電子、汽車等需求的成長性釋出不如市場預期的展望，並且下調對今年全球半導體業與晶圓代工產業年增率預估值，顯示AI熱潮仍無法抵銷終端需求疲弱帶來的影響。

過去半年，AI熱潮推動台灣加權指數大漲近三成，評價面已獲得初步滿足；而以色列和伊朗衝突升級，市場對於這場衝突是否會擴大成區域性戰爭有所疑慮，在評價面偏高與中東地緣政治風險兩股力量牽動下，AI短期走勢仍有待觀察。

投資建議

美國3月CPI年增3.5%，較去年同期走高，年增率與月增率均高於市場預期，數據呈現連續三個月超出市場預期。通膨居高不下影響美國消費者信心，終端需求回春也因此較預期來得緩慢，進而牽動台股相關供應鏈表現。

在中東地緣政治和通膨兩大風險因素影響下，可能牽動美國聯準會利率政策立場轉向，推遲降息時程進而推高美國公債殖利率，對中長期經濟產生負面影響。

中東地緣政治衝突升級，台股短線值得留意相關族群，包括原油價格攀高的煉油類股、與以色列國防軍需零組件供應鏈相關的軍工類股、無人機概念，以及貨櫃運輸類股。另外，因應地區情勢緊張航線繞道，最能反映中東地區運價的上海貨櫃運價指數（SCFI），已從衝突爆發前的1,000美元，目前報價已跳增至1,700美元。

AI 中東 美國聯準會

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