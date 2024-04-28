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Nvidia 攜手越南科技龍頭 FPT 建 AI 工廠 主動型越南基金沾光

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國晶片大廠輝達（Nvidia）前進越南布局，攜手越南科技龍頭 FPT 將建立人工智慧工廠，受此消息激勵，FPT 股價上周三（24）日股價強勢攻上漲停，一舉創下歷史新高水準。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，FPT 主要提供企業進行數位轉型服務，為越南最大的IT服務公司，日前宣布與輝達合作建立2億美元的人工智慧工廠，FPT 計畫利用輝達的技術來推進越南在人工智慧的研究，包括運用資料中心開發有關生成式AI的相關應用和電動輔助駕駛，兩家公司還簽署「全面戰略合作夥伴關係」，引起市場高度關注。

除了輝達結盟 FPT 利多消息外，另一項提振市場信心的利多是近日越南總理範明正簽署第12號令，內容涉及促進經濟與社會發展，並密切關注主要經濟體和合作夥伴的政策調整，另外也要求財政部緊急採取必要措施，在2025年將越南股票市場從前沿市場升級為新興市場，後市表現值得期待。

展望後市，張晨瑋認為，目前越南經濟復甦論調仍不變，基本面尚稱穩健，且在升級新興市場、外國直接投資（FDI）、高科技產業發展等題材發酵下，越南股市仍具成長潛力。因此持續看好越南的投資人，建議可透過主動型的越南機會基金進行布局，掌握後市長線行情。

人工智慧 越南 輝達

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