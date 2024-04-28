日圓貶值牽動匯率戰 謝金河：密切關注股市恐受波及

日圓兌美元匯率創34年來新低，財信傳媒董事長謝金河今天在臉書表示，日圓貶不停，牽動匯率戰。

「這1周全球重要焦點是日圓貶值！」謝金河表示，日圓在22年貶到151.94兌1美元，他估計日圓會在150上下盤旋一段時間，讓日本恢復出口競爭力，等到日本經濟好轉，日圓再走上升值道路。

謝金河表示，不過，日圓兌美元在150上下盤旋一年多，如今再出現急跌走勢，日圓再創158.41新低，台幣也跟著貶到32.659，現在台幣兌換日圓0.2056，現在拿新台幣1萬元去換日圓，可以換到4萬8585，這是日圓從1990年以來的最低匯價，勢將進一步牽動周邊國家的匯率戰。經濟學家李鎮宇示警：亞洲匯率戰將開打。

謝金河表示，從2000年以來，全球貨幣跌最慘的，一個是南美洲的阿根廷，披索從3.78跌到874.805，這是世紀最慘的貨幣。另一個是土耳其里拉從1.386到33.74兌1美元。亞洲一直在貶值的貨幣，一個是日圓，一個是越南盾，從1萬5421到2萬5458兌1美元。

日圓貶過151.94，「這個大貶值效應，勢將牽動亞洲地緣政治的平衡感」，謝金河表示，這幾天，新台幣跟著一起貶，對台灣和日本來說，這兩個國家外債比重不高，負面是帶動物價上漲，接下來會受到衝擊較大的會是中國和南韓。南韓外債高，而中國人民幣若跟著競貶，這會牽動中國的資金外逃，還有黨中央的面子。

謝金河表示，接下來要密切關注，日圓貶值衝擊周邊國家的效應會加大，股市也會受到波及。